2019-10-21T01:28:13+03:00
Телевизор

Вашу Александрову и тут, и там показывают

В новых сериях исторического проекта «Екатерина. Самозванцы» актриса сыграет императрицу
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Тайный советник Степан Шешковский (Михаил Горевой) со скепсисом смотрит на окружение Екатерины Великой (Марина Александрова). Фото: Канал «Россия 1»Тайный советник Степан Шешковский (Михаил Горевой) со скепсисом смотрит на окружение Екатерины Великой (Марина Александрова). Фото: Канал «Россия 1»
Изменить размер текста:

Невероятно, но факт! Марина Александрова практически в одно и то же время будет и искать наркоманов в СССР, и бороться за корону Российской империи.

Магия кино!

В образе Сони, помощницы майора Черкасова, актриса играет в сериале «Формула мести» (Первый), а в образе Екатерины II

выходит в проекте «Екатерина.Самозванцы» («Россия 1»), два первых сезона которого («Екатерина» и «Екатерина. Взлет») были переведены на 20 языков, права на показ купили 104 страны.

В новых сериях проекта Екатерина Вторая оказывается под угрозой со всех сторон.

Продолжается война с Турцией, которая может обернуться для России сокрушительным поражением. В Париже объявляется княжна Тараканова (Ангелина Стречина), самозваная дочь Елизаветы Петровны, в России разгорается восстание Емельяна Пугачева (Артур Иванов), во дворце зреет заговор - врагом Екатерины в битве за трон может стать ее собственный сын Павел Петрович (Павел Табаков), невестка Мария Федоровна (Татьяна Лялина) или толпа коварных фаворитов - Григорий (Сергей Марин) и Алексей Орловы (Артем Алексеев), Григорий Потемкин (Владимир Яглыч), Степан Шешковский (Михаил Горевой).

«Екатерина.Самозванцы». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Неизвестная Европа: что смотреть в выходные 18 — 20 октября
Если вы уже пересмотрели все американские сериалы, или устали от них, и хочется чего-нибудь новенького, самое время посмотреть на то, что сейчас снимают в Европе. Мы составили список самых интересных европейских сериалов, о которых мало кто знает
Новости 24
Специалисты назвали города с самым доступным газом для населения
В Чили ввели комендантский час из-за протестов и беспорядков
Турецкие военные взяли под контроль приграничный город в Сирии
Грузию не намерены принимать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
В Кремле рассказали о предстоявших переговорах Путина и президента Египта
Эрдоган заявил, что может продолжить операцию «Источник мира»
В Пентагоне не исключили возможности военной операции против ИГ в Сирии
Зеленский примет участие в церемонии восшествия на престол нового императора Японии
В НАТО считают бессмысленным мораторий на ракеты средний дальности
Число пострадавших в ходе беспорядков в столице Чили превысило 500 человек
Британские СМИ назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке
Трое военных погибли во время учений в США
«Победа без войны»: В Германии рассказали о достижениях Путина в Сирии
Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО
В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
Военные США разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Трамп по ошибке назвал главу Пентагона «Эсперанто»