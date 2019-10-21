Вашу Александрову и тут, и там показывают

Невероятно, но факт! Марина Александрова практически в одно и то же время будет и искать наркоманов в СССР, и бороться за корону Российской империи.

Магия кино!

В образе Сони, помощницы майора Черкасова, актриса играет в сериале «Формула мести» (Первый), а в образе Екатерины II

выходит в проекте «Екатерина.Самозванцы» («Россия 1»), два первых сезона которого («Екатерина» и «Екатерина. Взлет») были переведены на 20 языков, права на показ купили 104 страны.

В новых сериях проекта Екатерина Вторая оказывается под угрозой со всех сторон.

Продолжается война с Турцией, которая может обернуться для России сокрушительным поражением. В Париже объявляется княжна Тараканова (Ангелина Стречина), самозваная дочь Елизаветы Петровны, в России разгорается восстание Емельяна Пугачева (Артур Иванов), во дворце зреет заговор - врагом Екатерины в битве за трон может стать ее собственный сын Павел Петрович (Павел Табаков), невестка Мария Федоровна (Татьяна Лялина) или толпа коварных фаворитов - Григорий (Сергей Марин) и Алексей Орловы (Артем Алексеев), Григорий Потемкин (Владимир Яглыч), Степан Шешковский (Михаил Горевой).

«Екатерина.Самозванцы». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.