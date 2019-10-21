2019-10-21T16:48:47+03:00
Наука

В Парижском зоопарке поселили 720-полую разумную слизь

«Существо» будто бы явилось с другой планеты
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Обитатель французского зоопарка с повадками пришельца.Обитатель французского зоопарка с повадками пришельца.
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Physarum polycephalum — она же многоголовая слизь — так по-научному называется нечто, поселившееся в одном из вольеров Парижского зоопарка. Ее начали показывать посетителям с 19 октября нынешнего года, - сообщает Daily Mail.

Взглянуть и в самом деле есть на что. Эта самая Physarum polycephalum будто бы и не с нашей планеты родом. Потому что ни на что земное не похожа. Ученые не могут причислить ее ни к одному из известных видов - кличка «слизь» условная. В Парижском музее естественной истории (Paris Museum of Natural History), в состав которого входит зоопарк, существо окрестили «Капля» - как то из одноименного фильма ужасов 1988 года про некую массу прилетевшую из космоса . Она вылезла из метеорита и начала пожирать жителей небольшого американского городка.

Киношная капля была розовой. Та, что живет теперь у французов в зоопарке, желтая. Она ветвится словно растение. Но представляет из себя одноклеточное существо. Напоминает мох, плесень и гриб одновременно. Но ведет себя как животное. Ползает со скоростью до 4 сантиметров в час. Глаз, рта, желудка не имеет, но обнаруживает пищу, добирается до нее, обволакивает и каким-то образом переваривает.

Слизь на палочке - посетители зоопарка дивяться.

Слизь на палочке - посетители зоопарка дивяться.

И самое главно: «капля» - умная. Мозга у нее нет, а логическое мышление имеется. . Слизь способна и к обучению и к педагогической деятельности. «Капля» передает полученные знания отрезанным от нее кусочкам, которые прежде ими не обладали. И при этом демонстрирует чудо регенерации - отращивает потерянные и воссоединяется с ранее отрезанными.

Слизь — разнополая. Только полов у нее не 2, как у большинства землян, а 720. Столько возможных комбинаций половых хромосом у загадочного существа. Зачем так много? Никто толком не знает. Возможно, для того, чтобы подстраиваться под ту среду, в которую существо попадает. Но не факт.

Способности слизи исследовали японские ученые их Университета Хоккайдо — несколько лет проводили эксперименты. Подопытная удивила их, как минимум, три раза. Во первых, тем, что не путалась в лабиринте.

«Каплю» нарезали на кусочки, заполнив ими весь лабиринт — все его ответвления, включая тупиковые. Потом ученые насыпали рядом с выходом овсяные хлопья — любимую еду слизи. Кусочки выползли из своих закутков, срослись и заняли положение, которое соответствовало кратчайшему пути от входа к выходу. То есть, к еде. Фантастика... По сути, слизь нашла выход, изучив лабиринт.

Более того, обученная однажды слизь не теряла навыков — сразу находила выход из лабиринта, в котором не была год.

В другом эксперименте исследователи обдували слизь холодным сухим воздухом — не самым для нее приятным. Подопытная съеживалась в ответ.

«Пытали» ее через равные промежутки времени. И наступил момент, когда слизь съежилась без всякого воздействие из вне — просто через тот промежуток времени, когда оно должно было бы случиться. Существо продемонстрировало способность решать весьма сложную задачу — оно отсчитывало интервалы. То есть обладало чувством периодичности. Это второе, чем «капля» удивило ученых.

И наконец, ученые увидели, что Physarum polycephalum умеет образовывать сети, решая так называемую «задачу коммивояжера» оптимальным образом связывая отдельные узлы. Экспериментаторы изготовили модель Японии — со столицей в Токио, соответствующим ландшафтом и окрестными населенными пунктами. Сообразно размеру разложили в них еду. Запустили «каплю». Через какое-то время отростки соединили «населенные пункты» и оптимизировались. В результате получившаяся сеть — та, которую создала слизь, приобрела вид железнодорожного сообщения, реально имеющегося в окрестностях Токио.

На проектирование «железнодорожной транспортной сети» у слизи ушло чуть больше суток.

Эксперимент по созданию "транспортной системы".

Эксперимент по созданию "транспортной системы".

Через 26 часов слизь создала сеть, подобную то, которая соединяет железнодорожными путями японские города. Большая желтая точка - это Токио.

Через 26 часов слизь создала сеть, подобную то, которая соединяет железнодорожными путями японские города. Большая желтая точка - это Токио.

Откуда у безмозглого существа способность творить? Ученые пока не выяснили. Есть лишь ничего не объясняющее предположение, что слизь это некий биологический компьютер.

Physarum polycephalum встречается в европейских лесах — предпочитает жить на коре акации, дуба, каштана. Там исследователи её и подобрали, вырастили в чашках Петри, подкармливая овсянкой, а потом разместили на поленьях. Там и можно увидеть столь удивительную живность.

Бруно Дэвид (Bruno David) - директор Музея естественной истории (director of the Paris Museum of Natural History) и знаток «разумной слизи» - уверяет: она практически бессмертна. Что тоже не самое распространенное у землян свойство.

"Каплю" подкармливали в лаборатории.

"Каплю" подкармливали в лаборатории.

Считается, что Physarum polycephalum появилась на Земле примерно 500 миллионов лет назад. Кто знает, вдруг ее и в самом деле занесло из космоса? В неблагоприятных условия слись впадает в спячку. А оказывается в благоприятных - как у нас - просыпается и начинает искать пропитание. Кратчайшим путем.

Если верить ученым, для землян Physarum polycephalum не опасна. Не то, что прожорливая "капля" из фильма ужасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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