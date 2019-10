В Парижском зоопарке поселили 720-полую разумную слизь

Physarum polycephalum — она же многоголовая слизь — так по-научному называется нечто, поселившееся в одном из вольеров Парижского зоопарка. Ее начали показывать посетителям с 19 октября нынешнего года, - сообщает Daily Mail.

Взглянуть и в самом деле есть на что. Эта самая Physarum polycephalum будто бы и не с нашей планеты родом. Потому что ни на что земное не похожа. Ученые не могут причислить ее ни к одному из известных видов - кличка «слизь» условная. В Парижском музее естественной истории (Paris Museum of Natural History), в состав которого входит зоопарк, существо окрестили «Капля» - как то из одноименного фильма ужасов 1988 года про некую массу прилетевшую из космоса . Она вылезла из метеорита и начала пожирать жителей небольшого американского городка.

Киношная капля была розовой. Та, что живет теперь у французов в зоопарке, желтая. Она ветвится словно растение. Но представляет из себя одноклеточное существо. Напоминает мох, плесень и гриб одновременно. Но ведет себя как животное. Ползает со скоростью до 4 сантиметров в час. Глаз, рта, желудка не имеет, но обнаруживает пищу, добирается до нее, обволакивает и каким-то образом переваривает.

Слизь на палочке - посетители зоопарка дивяться.

И самое главно: «капля» - умная. Мозга у нее нет, а логическое мышление имеется. . Слизь способна и к обучению и к педагогической деятельности. «Капля» передает полученные знания отрезанным от нее кусочкам, которые прежде ими не обладали. И при этом демонстрирует чудо регенерации - отращивает потерянные и воссоединяется с ранее отрезанными.

Слизь — разнополая. Только полов у нее не 2, как у большинства землян, а 720. Столько возможных комбинаций половых хромосом у загадочного существа. Зачем так много? Никто толком не знает. Возможно, для того, чтобы подстраиваться под ту среду, в которую существо попадает. Но не факт.

Способности слизи исследовали японские ученые их Университета Хоккайдо — несколько лет проводили эксперименты. Подопытная удивила их, как минимум, три раза. Во первых, тем, что не путалась в лабиринте.

«Каплю» нарезали на кусочки, заполнив ими весь лабиринт — все его ответвления, включая тупиковые. Потом ученые насыпали рядом с выходом овсяные хлопья — любимую еду слизи. Кусочки выползли из своих закутков, срослись и заняли положение, которое соответствовало кратчайшему пути от входа к выходу. То есть, к еде. Фантастика... По сути, слизь нашла выход, изучив лабиринт.

Более того, обученная однажды слизь не теряла навыков — сразу находила выход из лабиринта, в котором не была год.

В другом эксперименте исследователи обдували слизь холодным сухим воздухом — не самым для нее приятным. Подопытная съеживалась в ответ.

«Пытали» ее через равные промежутки времени. И наступил момент, когда слизь съежилась без всякого воздействие из вне — просто через тот промежуток времени, когда оно должно было бы случиться. Существо продемонстрировало способность решать весьма сложную задачу — оно отсчитывало интервалы. То есть обладало чувством периодичности. Это второе, чем «капля» удивило ученых.

И наконец, ученые увидели, что Physarum polycephalum умеет образовывать сети, решая так называемую «задачу коммивояжера» оптимальным образом связывая отдельные узлы. Экспериментаторы изготовили модель Японии — со столицей в Токио, соответствующим ландшафтом и окрестными населенными пунктами. Сообразно размеру разложили в них еду. Запустили «каплю». Через какое-то время отростки соединили «населенные пункты» и оптимизировались. В результате получившаяся сеть — та, которую создала слизь, приобрела вид железнодорожного сообщения, реально имеющегося в окрестностях Токио.

На проектирование «железнодорожной транспортной сети» у слизи ушло чуть больше суток.

Эксперимент по созданию "транспортной системы".

Через 26 часов слизь создала сеть, подобную то, которая соединяет железнодорожными путями японские города. Большая желтая точка - это Токио.

Откуда у безмозглого существа способность творить? Ученые пока не выяснили. Есть лишь ничего не объясняющее предположение, что слизь это некий биологический компьютер.

Physarum polycephalum встречается в европейских лесах — предпочитает жить на коре акации, дуба, каштана. Там исследователи её и подобрали, вырастили в чашках Петри, подкармливая овсянкой, а потом разместили на поленьях. Там и можно увидеть столь удивительную живность.

Бруно Дэвид (Bruno David) - директор Музея естественной истории (director of the Paris Museum of Natural History) и знаток «разумной слизи» - уверяет: она практически бессмертна. Что тоже не самое распространенное у землян свойство.

"Каплю" подкармливали в лаборатории.

Считается, что Physarum polycephalum появилась на Земле примерно 500 миллионов лет назад. Кто знает, вдруг ее и в самом деле занесло из космоса? В неблагоприятных условия слись впадает в спячку. А оказывается в благоприятных - как у нас - просыпается и начинает искать пропитание. Кратчайшим путем.

Если верить ученым, для землян Physarum polycephalum не опасна. Не то, что прожорливая "капля" из фильма ужасов.