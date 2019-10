Ученые обнаружили вещество, провоцирующее гиперсексуальность

Прежде невоздержанных в интимной жизни считали здоровыми людьми - просто сексуально озабоченными. Ныне называют сексуально зависимыми. Записывают в больные. И ставят диагноз «гиперсексуальное расстройство». С 2010 года оно внесено в США в «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» - DSM5. Соответствующим образом скорректировали свой справочник - «Международная классификация заболеваний» (ICD) - и европейские специалисты.

С тех пор, если мужчина ведет беспорядочную половую жизнь, то он отнюдь не кобель и не маньяк. А если женщина — то она не из тех, кого характеризуют коротким но ёмким русским словом. Сами знаете каким. Болеют они.

Недуг был известен. А вот его причины оставались загадочными. Похоже, что до них наконец-то добрались. Причины — гормональные, - уверяют шведские исследователи из Университета Упсала (Department of Neuroscience at Uppsala University, Sweden) и Каролинского института (Andrology/Sexual Medicine Group (ANOVA) at Karolinska Institutet), сообщив об этом в журнале Epigenetics, на который ссылается портал MedicalXpress.

Ведомые Адрианом Бострёмом (Adrian Boström), шведы сравнили кровь десятков гиперсексуальных пациентов и людей, половая жизнь которых была более спокойной. Присматривались к так называемым эпигенетическим процессам, а именно к метилированию, в результате которого активность тех или иных генов оказывается подавленной по мере необходимости в этом.

Исследователи увидели, что у «больных» это самое метилирование нарушено — идет недостаточно бодро на участках генома, которые связаны с синтезом гормона окситоцина. Гены, отвечающие за его производство, остаются «несдержанными» и вырабатывают этот гормон с избытком. Что, мягко говоря, и раззадоривает. Как мужчин, так и женщин. Поскольку окситоцин усиливает половое влечение и жажду сексуальных наслаждений. Но главное: он способствует достижению оргазма — со всеми приятные ощущениями, которые сопутствуют этому сложному нейроэндокринному процессу. Гормон оказывает действие сходное с наркотическим - особенно при передозировке. У особо чувствительных вызывает привыкание, от которого до гиперсексуального расстройства, что называется, рукой подать.

Возможно, именно избыток окситоцина толкает на супружеские измены.

Совсем без окситоцина тоже нельзя — этот гормон повышает доверие людей друг к другу. И, что совсем не исключено, побуждает гетеросексуальных мужчин влюбляться в гетеросексуальных женщин. И наоборот.

Как добиться, чтобы окситоцина было в меру, пока непонятно. Хотя понять-то давно пора. Если верить статистике, то гиперсексуально-больных хватает — их порядка 5-6 процентов от всего населения Земли То есть, почти 500 миллионов человек. А «болезненные состояния», как свидетельствуют психиатры, бывают самыми разнообразными: начиная от навязчивого пристрастия к порнографии и мастурбации до непреодолимого желания какого-нибудь рискованного секса - в лифте, в такси, на кладбище, в самолете и секса за деньги.

С озабоченными и зависимыми «работают» психологии, медики прописывают успокоительные лекарства, проводят терапию, укрепляющую здоровье в целом. «Лечат», как правило, богатых пациентов в специализированных клиниках. Известно, что некие процедуры проходили Кевин Спейси, Харви Вайнштейн,Тайгер Вудс, Кейт Мос, Элли Макферсон, Селена Гомез.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

7 симптомов болезненной сексуальной зависимости

По понятиям медиков, человека надо без колебаний записывать в сексуально зависимые, если на протяжении, как минимум, полугода его одолевают интенсивные и постоянные сексуальные фантазии и порывы. При этом больной плохо их контролирует. И реализует, игнорируя опасность физического и эмоционального вреда. Но есть и конкретные симптомы:

1. Вы чувствуете, что не контролируете свое поведение

2. Понимаете, что удовлетворяя свою "страсть" можете натворить много глупостей

3. Хотите избавиться от пагубной привычки, но не можете

4. Чтобы получить удовольствие, вам надо все больше и больше секса

5. На поиски сексуальных партнерш вы тратите все больше и больше времени

6. В жертву сексу вы приносите другие важные аспекты своей жизни

7. Секс вы воспринимаете лишь как способ поднять себе настроение

Сексуально озабоченных почти 500 миллионов по всему миру.

Чтобы считаться больными — отравленными окситоцином, согласно последним данным, надо обнаружить у себя все семь симптомов. А иначе вы симулянты.

Кстати, не исключено, что на окситоцин возложат ответственность и на другие «недуги», прежде считавшиеся просто дурными увлечениями.

Если раньше больными считались лишь алкоголики с наркоманами, то теперь еще и картежники, и обжоры, и любители устраивать семейные сцены со злобными криками и рукоприкладством. Даже регулярное проявление тупости отныне тоже болезнь. Психиатры ласково называют её легким нейрокогнитивным расстройством.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гиперсексуальность, похоже, передается по материнской линии

Ученые из Университета Огайо (Ohio State University), ведомые профессором Кларой Кэмп Душ (Claire Kamp Dush), проанализировали данные, которые были собраны в результате масштабных социологических обследований - National Longitudinal Survey of Youth Child и Young Adult, продолжавшихся с 1979 года. Они охватывали 7100 матерей и их биологических детей. Выяснилось: количество сексуальных партнеров у тех и у других оказалось примерно одинаковым. Потомство в интимной жизни уподоблялось матерям. И если они не отличались целомудренностью, то и дочки с сыновьями демонстрировали не тяжелое сексуальное поведение. Как правило.

Обнаруженные учеными закономерности не зависели ни от материального положения обследованных, ни от их социального статуса , ни от окружения. Более того, потомство зачастую было не в курсе интимной жизни своих матерей.

Жена "гуляет"? Теща виновата.

Исследования были проведены в прошлом году. Уже тогда — до открытия «пагубной» роли окситоцина, их авторы предположили, что столь удивительная преемственность поколений обусловлена некими глубинными процессами — возможно, генетическими. Ныне это по сути подтвердилось. Похоже, что по женской линии передаются те самые нарушения — незначительные или обширные - в процессах метилирования генома, которые ведут к избытку окситоцина — гормона приятного, но обременительного.

Какой-либо связи в этом смысле с отцами обнаружено не было.

С результатами исследования — весьма скандальными, мягко говоря, в свое время познакомил сайт Университета Огайо, а сами они были опубликованы в журнале PloSONE.

В ТЕМУ

Я сегодня очень, очень сексуально озабочен.

Не до песен мне теперь, не до стихов.

Нет мочи, мочи, мочи.

Просыпаюсь среди ночи

И не сплю уже до первых петухов.

(Советский поэт Илья Эренбург, 70-е годы прошлого века, написано, очевидно, под действием окситоцина)