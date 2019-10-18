Инновации – ключевой приоритет «Роснефти»

Существует миф, что добыча нефти — задача плевая. Прокрутил дырку в земле, нефть и поступает в трубопровод… Но это, мягко говоря, обывательское представление. Эксперты признают, что отрасль добычи нефти высотехнологична. Отечественные ученые славились успехами в деле добычи «черного золота» как во времена Советского Союза, так и в наши дни.

17 октября завершилась трехдневная конференция «Роснефти» «Технологии в области разведки и добычи». Первый вице-президент нефтяной компании Эрика Лирона сообщил участникам встречи о ключевой роли современных технологий, применяемых при добыче углеводородов. По словам топ-менеджера, активное внедрение инноваций позволяет компании с успехом развивать новые месторождения и увеличивать эффективность зрелых.

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

«Инновации — это ключевой приоритет в развитии компании на сегодня, - отметил Эрик Лирон. - Мы концентрируемся на повышении технологичности производства, активно наращиваем собственные компетенции. За последние несколько лет мы добились колоссальных успехов и сумели перевести компанию на качественно новый уровень с учетом вызовов цифровой эпохи».

За последние 3 года «Роснефть» направила на финансирование новых технологий 147 млрд рублей, в том числе более 82 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Финансирование программы инновационного развития в 2018 году было увеличено на 10% до 53,9 млрд рублей. Инвестиции в НИОКР выросли на 11%, составив 32,1 млрд рублей. За два последних года экономический эффект от внедрения инновационных решений составил более 26 млрд рублей.

Базовым блоком для принятия всех научных и технических решений по производственным направлениям «Роснефти», начиная от геологоразведки и заканчивая производством конечных продуктов нефтепереработки и нефтегазохимии, является Корпоративный научно-проектный комплекс компании. В его состав входит 31 научно-исследовательский и проектный институт, в которых работают более 15 тысяч научных специалистов. На счету научно-проектного комплекса «Роснефти» — целый ряд изобретений, инновационных разработок и научных открытий, имеющих прорывное значение не только для компании, но и для всей российской нефтяной отрасли.

- Меня часто спрашивают: приводят ли международные санкции к технологическому отставанию компании? Я считаю, что нет. Наоборот. Именно в настоящее время компания активно развивается в плане технологий, - сказал первый вице-президент крупнейшей нефтяной компании России.

«ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»

За последние пять лет сотрудники холдинга предложили сотни инициатив по улучшению производственной эффективности, четверть из них уже одобрены к внедрению. Прогнозируемый эффект от их внедрения к 2022 году составит более 26 млрд рублей. Как это выглядит в жизни?

- В Нефтеюганске время бурения одной скважины удалось сократить с 30 до 9 дней. А есть подразделения в «Роснефти», где это делают за 4 дня, - отметил Эрик Лирон. - Сейчас мы тиражируем их опыт на все предприятия холдинга.

Особое внимание сейчас уделяется цифровизации и ускоренному технологическому развитию во всех областях деятельности компании. Прежде всего, за счет ускоренного тиражирования апробированных передовых решений. Так, системы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень современного информационного бизнеса, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери.

В мае 2019 года Роснефть запустила информационную систему «Цифровое месторождение» в опытно-промышленную эксплуатацию. Проект, опробованный на Илишевском месторождении «Башнефти», впервые в отрасли охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики. Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60%, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5%, на 5% снизятся логистические издержки.

Масштабирование технологий только в рамках «Башнефти» позволит получить дополнительно порядка 1 млн тонн нефти за счет оптимизации производства. Экономический эффект составит порядка 1 млрд рублей в год.

ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ И НАЧАЛИ ПРОДАЖИ

- Мы сами используем «умные» системы и продаем их, - говорит Эрик Лирон. В 2017 году «Роснефть» создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования и повысит эффективность операций ГРП.

Математическая модель симулятора основана на самой современной концепции Planar3D, которая позволяет наиболее точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП. Это выгодно отличает РН-ГРИД от западных коммерческих аналогов, большинство которых использует упрощенные подходы.

В начале 2018 года «Роснефть» внедрила новацию на предприятиях внутреннего сервиса по ГРП, полностью отказавшись от западного аналога. В том же году компания начала продавать программу. Отечественный комплекс стоит в несколько раз дешевле зарубежного. Ряд ведущих нефтегазовых и нефтесервисных компаний России и стран ближнего зарубежья уже приобрели и используют в своей работе РН-ГРИД.

ЗАПУСТИЛИ ДОБЫЧУ НА ВОСЬМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

За последние пять лет объем буровых работ в компании увеличился более чем вдвое. На этапе бурения скважин используется более сложное внутрискважинное и наземное оборудование. Благодаря цифровым технологиям специалисты компании получили возможность дистанционного и сопровождения процесса бурения в режиме реального времени. На сегодня у «Роснефти» есть 10 станций удаленной экспертной поддержки процессов бурения. Станции мониторинга данных бурения с возможностями искусственного интеллекта теперь установлены на 97% тяжелых буровых установках.

В 2018 году «Роснефть» добыла более 230 млн тонн нефти, к 2022 году компания планирует добывать 250 млн тонн. В то же время «Роснефть» восполняет извлеченную из недр нефть за счет новых месторождений, открытых в результате геологоразведки. На протяжении последних 5 лет ежегодный прирост запасов превышает объем добываемой нефти.

«Роснефть» первой среди нефтяных компаний опробовала на своих проектах новый подход к освоению месторождений так называемым кластерным методом. Это позволило компании добиться значительной экономии при разработке месторождений. Первым опытом подобной интеграции стало создание Ванкорского кластера в Красноярском крае. Этого удалось добиться благодаря синергии по использованию транспортной и производственной инфраструктуры, созданной «Роснефтью» на Ванкоре.

Благодаря синергетическому эффекту компания смогла увеличить добычу нефти в 2018 году на 2,1% до 286 млн тонн нефтяного эквивалента. При этом «Роснефть» удерживает лидерство по себестоимости добычи. Операционные расходы составляют порядка 3,1 доллара на баррель, что является одним из лучших результатов в мире среди публичных компаний. Теперь этот эффективный и зарекомендовавший себя подход будет использован и при освоении Арктики.

В целом, за последние 5 лет «Роснефть» начала добычу на восьми месторождениях, включая Юрубчено-Тохомское, Сузунское и Мессояхское.

Также, за последние 5 лет сотрудники компании предложили сотни инициатив по улучшению производственной эффективности, 25% из них уже одобрены к реализации. Прогнозируемый эффектом от их внедрения к 2022 году составит более 26 млрд. рублей.