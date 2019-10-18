Катание на упряжке с хаски и пряничная мастерская: Едем в московскую усадьбу Деда Мороза

Новый год близко! Московская усадьба Деда Мороза уже зовёт на развлекательные программы зимнего сезона 2019 - 2020. Мы узнали, что интересного увидят гости новогодней резиденции с 1 ноября. Билеты можно и нужно покупать прямо сейчас. Потому что ближе к зимним каникулам, тем меньше шансов попасть на праздничные представления в усадьбе.

ИДЕМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Главным событием зимы станет День рождения Деда Мороза. Зрителей ждёт яркое шоу с выступлениями танцевальных и музыкальных коллективов, световыми трюками, квест-игрой, сказочными представлениями и анимацией. В усадьбе желающие смогут сделать селфи с любимыми сказочными персонажами. Рядом - парк зимних аттракционов с каруселью, батутом-горкой и аттракционами для детеи .

Когда: 18 ноября, с 10.00.

Вход бесплатный, предварительная регистрация не нужна.

КВЕСТ С ПОДАРКАМИ

На новогоднем квесте "В поисках Деда Мороза" дети с родителями встретят сказочных героев, решат головоломки и выполнят задания для того, чтобы главный праздник зимы всё-таки состоялся. На финише - встреча с Дедом Морозом и сладкие подарки.

Когда: с 1 ноября.

Цена билетов - от 650 до 900 рублей, в зависимости от выбранной даты и времени визита. Купить их можно на сайте усадьбы.

Ещё один квест - с северными собаками "Мешок Деда Мороза". Участникам предстоит справиться с хитрыми заданиями, покататься на упряжке с хаски. На финише всем вручат памятные сувениры.

Когда: с середины ноября. Подробная информация о стоимости и продаже билетов скоро появится на официальном сайте усадьбы - dedmorozmos.ru.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ

Для детей от 5 лет и взрослых каждый день проводят творческий мастер-класс "Пряничная мастерская". На занятии можно изготовить и расписать имбирное лакомство.

Цена билета - 500 рублей. Купить их можно в кассах усадьбы или на сайте.

В усадьбе по-прежнему действуют и ежегодные программы:

- "Весёлое чаепитие" с тёплыми пирожками (цена билета - 200 руб.);

- "Здравствуй, Дедушка Мороз" - индивидуальная встреча ребёнка с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Дети смогут рассказать волшебникам о своих мечтах, прочитать стихотворение, получить подарок и сфотографироваться на память (цена билета - от 3 до 6 тыс. руб.).

Как добраться: Волгоградский пр-т, вл. 168Д. Ст. м."Кузьминки", первый вагон из центра, в подземном переходе - направо, из перехода - по лестнице налево. Далее автобусы № 169, 569 , остановка "Госпиталь №2".

Или ст. м. "Выхино", первый вагон из центра, в подземном переходе - направо, далее автобус 169, остановка "Госпиталь ветеранов войн №2".