Сериал «В поисках Аляски» выйдет в России одновременно с премьерой в США

19 октября ВКонтакте и онлайн-кинотеатр more.tv эксклюзивно представят в России новый сериал Hulu — «В поисках Аляски». Это случится одновременно с премьерой в США. Бесплатно посмотреть первую серию можно будет в течение двух дней — только в сообществе more.tv ВКонтакте (vk.com/itsmoretv). Также все восемь эпизодов сразу станут доступны по подписке на сайте онлайн-кинотеатра.

«В поисках Аляски» — уже третья экранизация книги Джона Грина, проданной тиражом 7 млн экземпляров. Это история шестнадцатилетнего Майлза Холтера, который искал смысл в последних словах великих людей, пока не столкнулся со смертью ближе. Любовь к Аляске Янг, девушке с загадочной и трагической судьбой, заставит Майлза давать собственные ответы на главные вопросы.

Героя играет молодой, но уже отмеченный критиками актёр Чарли Пламмер. Он исполнял одну из главных ролей в триллере «Ужин», где его партнёрами были Ричард Гир, Лора Линни и Стив Куган. Также он снялся у Ридли Скотта в картине «Все деньги мира». На Венецианском кинофестивале 2017 года Пламмер получил премию Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актёр. Жюри высоко оценило его работу в приключенческой драме «Положитесь на Пита».