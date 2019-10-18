2019-10-18T14:21:02+03:00
Общество

Сибирские дети узнают, как помочь планете, со школы

Педагоги проводят игровые эко-уроки и соревнования для детей - и надеются в будущем научить целый город сдавать на переработку пластик
Наталия КУДРЯШОВА
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Дети со школы начинают задумываться про экологические привычки Фото: vk.com/ecosoyuz24Дети со школы начинают задумываться про экологические привычки Фото: vk.com/ecosoyuz24
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Сколько воды можно сэкономить, если вовремя закрывать кран? Какой пластик с легкостью принимают на вторичную переработку, а какой отправится на свалку, веками отравляя планету? А как спасти природу, если просто начать задумываться - во сколько слоев упаковки в магазине завернуты продукты? В городе Железногорске Красноярского края ответы на эти вопросы знают даже школьники.

Эко-уроки, игры, соревнования для них проводит общественная организация "Экологический союз". В этом году благодаря президентскому гранту начались занятия в “Школе рециклинга”. Ребята с первого по девятый классы весь год будут узнавать, как их обычные, повседневные действия и привычки могут сделать мир вокруг чуть лучше. Всего в образовательном проекте примут участие 1200 школьников.

Педагоги проводят игровые эко-уроки и соревнования для детей Фото: vk.com/ecosoyuz24

Педагоги проводят игровые эко-уроки и соревнования для детей Фото: vk.com/ecosoyuz24

- Мы беседуем со школьниками о том, почему важно сдавать отходы на вторичную переработку, что означает маркировка, какой пластик “вредный”, а какой проще переработать. Стараемся объяснять все в игровой, интерактивной форме. Например, представляем, что идем в магазин, но обращаем внимание не на продукты, а на упаковку. Скажем, простой набор конфет может быть завернут аж в четыре вида упаковки. Каждая конфета в фольге, потом идет бумага, картонная коробка и целлофан. Когда я начинаю про это детям рассказывать, даже учителя признаются: “Мы об этом никогда не за думывались”, - рассказывает руководитель КРОМО "Экологический союз" Наталья Шулепова.

Уже 20 лет она работает в “Детском эколого-биологическом центре” и помогает школьникам понять: что они могут сделать для родной природы.

Такие контейнеры появились возле школ города Фото: vk.com/ecosoyuz24

Такие контейнеры появились возле школ города Фото: vk.com/ecosoyuz24

Благодаря ее усилиям, возле школ города установили шесть контейнеров для сбора разного вида пластика, а при поддержке президентского гранта будет установлено еще три. Эко-уроки в школах города и “Детском эколого-биологическом центре” будут идти весь учебный год, а в апреле пройдет городской чемпионат. Кроме того, школьники сдают батарейки, участвуют в выставках поделок из пластика.

- В городе есть школы очень активные, есть менее, но мы надеемся, что соревновательный момент поможет увлечь еще больше ребят, - говорит Наталья Шулепова.

Экологи-педагоги начали с бесед со школьниками, с игры - а постепенно начали менять привычки и их родителей Фото: vk.com/ecosoyuz24

Экологи-педагоги начали с бесед со школьниками, с игры - а постепенно начали менять привычки и их родителей Фото: vk.com/ecosoyuz24

Собранные отходы отправляется на вторичную переработку на предприятия Красноярска. В самом Железногорске пока нет пункта сбора отходов, но есть активные люди, предприниматели и волонтеры, которые регулярно вывозят собранное сырье на предприятия Красноярска для вторичной переработки.

Экологи-педагоги начали с бесед со школьниками, с игры - а постепенно начали менять привычки и их родителей.

- Первую акцию по сбору пластика мы провели в 2016 году, тогда удалось собрать 252 кг. Сейчас за одну акцию собираем 400-500 кг. В этом году впервые к нам обратилось одно из двух градообразующих предприятий. Получается, мы начинали с игры для школьников - и вот, к нам присоединяются взрослые, это совсем другой уровень. А с октября меня попросили проводить беседы для пенсионеров в городской библиотеке, - рассказывает Наталья Алексеевна. - Еще один пример: Администрация Парка культуры и отдыха традиционно два раза в год проводит в городском парке акцию “Все на парковку”. А не так давно установили контейнер для сбора пластика. И сами сотрудники приятно удивляются - в этом году гораздо меньше пластикового мусора стало появляться на дорожках.

Специальные акции устраивают и по сбору, например, батареек Фото: vk.com/ecosoyuz24

Специальные акции устраивают и по сбору, например, батареек Фото: vk.com/ecosoyuz24

Но даже если кто-то пока не готов внимательно вчитываться в треугольные значки на упаковках и изучать маркировку - начать можно с самых простых, ежедневных привычек.

- Самое простое - выключать кран, пока чистите зубы, - советует Наталья Шулепова. - Мы показываем детям: пока вода льется просто так, набирается две трети ведра. Но если взять стаканчик, налить туда воды - тебе этого количества хватит, чтобы почистить зубы. Еще один шаг - начать отказываться от одноразовых пакетов в магазинах, постепенно заменять их на многоразовые тканевые мешочки. А, например, когда паркуете машину во дворе - лучше ставить ее к дому передней частью - так выхлопные газы не будут идти прямо в окна квартир.

Эко-акции проводят даже в детских садах Фото: vk.com/ecosoyuz24

Эко-акции проводят даже в детских садах Фото: vk.com/ecosoyuz24

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