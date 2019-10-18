Губернаторы поддержали Турчака в приоритетном выполнении наказов по благоустройству дворов в регионах

Именно прилегающее к жилым домам пространство наиболее важно для каждого человека, уверен вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его мнение разделяют и главы регионов.

По словам сенатора, сейчас Министерство строительства и ЖКХ своими нормативными требованиями фактически понуждает глав регионов к тому, чтобы благоустройство общественных пространств превалировало над дворовыми территориями. «Это неправильно. Людей интересует конкретная среда проживания. Что происходит, когда он выходит из подъезда многоквартирного дома и что у него происходит во дворах», – сказал Андрей Турчак, обращаясь к замглавы Минстроя Максиму Егорову.

Более того, по его мнению, что возложение вопросов приведения в порядок дворов на муниципалитеты – это путь в никуда. «Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на муниципальном уровне. Ни один губернатор, стремясь выполнить те показатели, которые вы (Минстрой – прим. ред.) спускаете сверху, не найдет – за исключением, скажем, 5-10 регионов на всю страну – средств у себя в бюджете, чтобы эту тему дворовую закрывать», – подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что в прошлом году было взято обязательство провести благоустройство более 200 тысяч дворов, в этом году – уже порядка 300 тысяч. «Это наши с вами обязательства, сказал Андрей Турчак, обращаясь к замминистра. – Эта тема имеет отношение к нашей повседневной жизни».

Присутствовавшие на заседании губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис согласились с позицией вице-спикера Совета Федерации. «Есть какие-угодно общественные пространства, но вопрос двора, своего микрообщественного пространства людей очень сильно волнует. И, если мы делаем хорошие парки, скверы, а в этот момент человек в парк и из парка проходит через убитый двор, – это сразу снижает те эффекты от общественных пространств, которые мы хотим получить. Мы вас полностью поддерживаем», - сказал Чибис.

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