Путину рассказали, как возродят Шую и Кинешму

Встречу с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским Владимир Путин начал с вопроса о кредите банка БРИКС, полученным на воссоздание исторических поселений.

- Комиссия приняла решение о включении туда двух городов Ивановской области: это Шуя и Кинешма, - доложил губернатор. - Этот проект будет реализовываться несколько лет. Сейчас предстоит заняться проектированием, выбрать объекты, и финансирование будет за счёт, действительно, кредитной линии Нового банка развития.

- Общий объём кредита? - уточнил президент.

- Речь идёт о сумме свыше двух миллиардов рублей.

- Примерно какие объекты вы уже представляете? - продолжил расспрашивать Путин.

- Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов, - рассказал Воскресенский. - Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов. Наши малые города очень важны для культуры России, для истории России, у каждого из них особая душа, людям там живётся зачастую нелегко. Мы участвуем в грантах на малые города и исторические поселения, которые вами созданы. В этом году мы на втором месте по объёму средств среди 85 регионов в стране, которые получают их по этим грантам.

- Сами добавляете туда? - спросил Путин.

- Мы, если за что-то берёмся, сразу консолидируем несколько планов – дороги, ремонты поликлиник, ремонты «социалки», - описал объем работы губернатор. - То есть это не просто создание каких-то красивых парков, а сразу «наваливаемся» на городки.