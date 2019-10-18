Определены темы ключевых дискуссий V Российско-британского бизнес-форума

27 ноября 2019 года в Лондоне, в рамках недели российских мероприятий EasternSeasons, состоится V Российско-британский бизнес-форум (РББФ). Мероприятие пройдет в вестминстерском конференц-центре QueenElizabethIICentre. В числе основных тем деловой программы – инновационные технологии, промышленная кооперация, цифровизация экономики и сотрудничество в секторе услуг. В Форуме ожидается участие более 1000 британских и российских лидеров бизнеса, представителей власти, институтов развития и международных организаций. Организаторами РББФ-2019 выступают Торговое представительство России в Великобритании и Фонд Росконгресс.

Основная тема мероприятия – «Цифровая инфраструктура и индустрии». На форума состоятся панельные сессии, тематические круглые столы, подписание соглашений, презентации российских экспортных товаров и услуг, а также конференция о поддержке соотечественников за рубежом.

Рабочая программа V Российско-британского бизнес-форума откроется пленарной сессией «Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях». Сессия посвящена вопросам о том, что несут новые реалии и вызовы мировой экономики для бизнеса России и Великобритании и как будут строиться их внешнеторговые приоритеты.

На сессии «Финансовая инфраструктура и „цифровые тренды“ международного бизнеса» участники раскроют опыт внедрения инноваций, последние тенденции перехода на «цифру», развитие финтеха и онлайн-банкинга в России и Великобритании.

Сессия «Промышленная кооперация и развитие глобальных производств» посвящена повышению эффективности производственных процессов, развитию международных производственных цепочек, внедрению практик устойчивого развития и вопросам разделения труда в глобальной экономике.

Диалогу российских регионов и Великобритании будет посвящена сессия «Межрегиональное сотрудничество и реализация экспортного потенциала»: в контексте роста успешной локализации британских производств и создания совместных предприятий в России участники обсудят, какие возможности деловые круги Великобритании находят за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из ключевых круглых столов РББФ-2019 будет посвящен «зеленому» строительству и технологиям «умных» городов. Российские и британские лидеры строительного сектора обсудят тренды и инновации строительных методов и материалов, ИТ-решений, технологий энергоэффективности и защиты окружающей среды.

«Несмотря на некоторые искусственно создаваемые трудности, российско-британские торгово-экономические отношения развиваются. Мы видим позитивные тенденции в динамике двустороннего товарооборота и в первую очередь отмечаем рост российского несырьевого экспорта в Великобританию. Сегодня особенно важно наращивать прямые контакты между представителями деловых кругов наших стран, поддерживать совместные внешнеэкономические проекты. Мы регулярно получаем сигналы от британских компаний, которые стремятся укрепить свои позиции на российском рынке, локализовать на территории нашей страны производство или расширить уже существующие производственные мощности. Это говорит о том, что наша работа по созданию комфортных условий для инвесторов в экономику России эффективна и востребована», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В V РББФ примут участие: Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель министра здравоохранения России О лег Салагай, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич, исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов, генеральный директор АО «ОЗК» Дмитрий Сергеев, генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий, руководство Сбербанка России, Банка «Открытие», компаний BP, BritishAmericanTobaccoPlc, JCB, HydroIndustries, AlbertBartlett и других компаний.

За пять лет Форум стал основной платформой взаимодействия представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и институтов развития России с британскими и международными организациями. Форум проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Посольства Российской Федерации и более 30 российских и международных организаций.

Программа V Российско-британского бизнес-форума доступна на официальном сайте: rbbf2019.ru.