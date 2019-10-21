«Народные облигации»: Зачем государство занимает деньги у населения

С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций». Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. В этом материале расскажем, почему государство выпустило такой финансовый инструмент и в чем он может быть выгоден для нас.

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ЖИВУТ В ДОЛГ

Облигации выпускают как частные компании, так и целые государства. По сути, это долговой инструмент. Как если бы вы дали в долг своему знакомому, а он бы обещал вернуть всю сумму через три года и каждые полгода платить проценты.

Самые распространенные гособлигации на планете - американские. США взяли в долг у других стран мира астрономическую сумму - $6,6 трлн. И она постоянно растет. Западные страны в принципе живут в долг. Занимают деньги под низкие ставки на длительный срок, вкладывая их в развитие экономики (или в погашение дефицита бюджета - что во многих случаях ближе к правде).

В России немного другая история. Доходы федеральной казны превышают расходы. Есть большой объем международных резервов и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Уровень госдолга находится на одном из самых низких уровней в мире. После дефолта 1998 года власти решили не допускать прежних ошибок и в «тучные 2000-е» рассчитались почти со всеми внешними долгами. Но в последние несколько лет мы снова стали занимать деньги. Почему?

ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ

Что значит «стричь купоны»?

Если вы покупаете облигацию, то становитесь кредитором, и спустя время вам обязаны вернуть деньги с процентами. Их по традиции называют купонами. Дело в том, что облигации применялись с давних времен. Этому инструменту несколько столетий. Раньше их печатали на бумаге. При выплате регулярного дохода клерк отрезал определенную часть облигации и отдавал инвестору деньги. Отсюда появилось выражение «стричь купоны». Сейчас ценные бумаги не печатают, их выпускают в электронном виде, начисление прибыли происходит так же. Но термин «купонный доход» остался. К примеру, купоны по народным гособлигациям платят два раза в год.

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ РАДИ...

Минфин России присутствует и на внешнем, и на внутреннем долговых рынках. Наши гособлигации выпускаются как в рублях, так и в валюте - долларах и евро. Они котируются на бирже. Их могут купить как жители России, так и иностранцы. Как не раз объясняли в Минфине, выпуск долговых бумаг в валюте (евробонды) - это не способ наполнения бюджета, а возможность присутствия на глобальном долговом рынке. Грубо говоря, наши власти занимают, чтобы иметь хорошую кредитную историю. Это позволит потом занять деньги на международном рынке по хорошим ставкам, если вдруг они срочно понадобятся.

А вот выпуск внутренних ценных бумаг (ОФЗ) - один из способов привлечения финансирования для выполнения бюджетных целей. В частности, для реализации национальных проектов. Их покупают крупные компании и банки (в том числе иностранные), у которых есть свободные средства, а также частные инвесторы. При этом объем внутреннего госдолга почти полностью балансируется объемом резервов в ФНБ (там сейчас 8 трлн рублей).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Объем внешнего госдолга РФ - $40 млрд (3% ВВП).

• Рынок рублевых ОФЗ - 9,2 трлн рублей.

• Народные облигации - 60 млрд рублей (четыре выпуска).

...ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ ДЛЯ

Два с небольшим года назад на рынке появился еще один долговой инструмент от государства, доступный только физическим лицам - гражданам России. Его назвали «народными облигациями» (ОФЗ для населения, или ОФЗ-н). За это время прошло три выпуска на общую сумму 45 млрд рублей. В сентябре этого года власти запустили в обращение модернизированную версию финансового инструмента. В масштабах федерального бюджета объемы мизерные. Цель у этой кампании другая.

- Мы рассматриваем эти операции как элемент финансового образования, приобщения широкого круга россиян к активной работе на финансовом рынке, - поясняет замминистра финансов Сергей Сторчак. - По сути, мы создаем альтернативу депозитам, в которых население держит триллионы рублей. При этом вклады обычно заключаются сроком на один год. А гособлигации покупаются на три года. Они расширяют структуру финансовых инструментов, доступных людям.

По словам Сторчака, власти изменили условия четвертого выпуска к лучшему. Теперь стать кредитором государства стало удобнее, а владеть этим финансовым активом - выгоднее. При этом вложения в гособлигации самые надежные из всех, что есть на российском рынке. Они гарантируются государством и не зависят от рыночных колебаний (в отличие от обычных ОФЗ, которые котируются на бирже).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Народные облигации» - коротко

• Номинал одной ценной бумаги - 1000 рублей

• Минимальная сумма вложений - 10 тысяч рублей

• Максимальная сумма вложений - 15 млн рублей

• Объем выпуска - 15 млрд рублей

• Доходность купона - от 6,5% до 7,35% годовых (зафиксирована на весь срок)

• Периодичность выплат - раз в полгода

• Период продажи - со 2 сентября 2019 по 25 февраля 2020 года (если выпуск не выкупят раньше).

ПЯТЬ ПЛЮСОВ НОВОГО ВЫПУСКА

1. Расширенное число банков. Теперь «народные облигации» можно приобрести в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта Банке.

2. Удаленная покупка. Действующие клиенты банков могут приобрести «народные облигации» через онлайн-кабинет на сайте банка или мобильное приложение. До этого такой возможности не было. Каждый раз приходилось идти в офис банка.

3. Сниженный порог входа. По сравнению с предыдущими выпусками, минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций.

4. Нет комиссии. Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе народных облигаций. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя.

5. Облигации как залог. Держатели этих ценных бумаг теперь могут использовать их в качестве залога, если им потребуется взять деньги в долг у банка (при наличии соответствующих программ кредитования).

P.S. Главное ограничение осталось прежним: чтобы получить максимальную доходность, нужно продержать бумаги в портфеле не меньше трех лет с момента выпуска (последний купон выплатят 31 августа 2022 года). При продаже до истечения первого года вернут лишь номинал.