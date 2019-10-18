«Сибирская угольная энергетическая компания» признана лучшей в России в социальной ответственности и развитии персонала

В Москве 18 октября прошла церемония вручения премии «Хрустальная пирамида»: награды за достижения в области управления человеческим капиталом ежегодно присуждаются крупнейшим российским компаниям и предприятиям. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» стала лучшей в России в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Приз «Хрустальная пирамида» СУЭК получила за свой проект по летнему трудоустройству подростков «Трудовые отряды СУЭК».

Восемь трудовых отрядов СУЭК работают по всей России, от Мурманска до Владивостока. Их цель — не только дать подросткам возможность подзаработать на каникулах и помочь своим семьям, но и приучить детей к самостоятельности. Школьники принимают участие в благоустройстве своих городов и поселков, помогают ветеранам и пожилым людям. Первый трудовой отряд СУЭК появился в 2005 году в Красноярском крае, и его опыт оказался настолько успешным, что проект зашагал по всей стране.

Еще одна награда, присужденная СУЭК в рамках саммита HR-директоров - гран-при за лучший Корпоративный университет. Каждый год обучение в нем проходит 300 человек: сотрудники компании повышают свою квалификацию и выходят на новый карьерный уровень. Корпоративный университет СУЭК помогает формировать кадровый резерв компании, оставаясь ее аналитическим и консультативным центром по управлению знаниями и развитию кадрового потенциала.

Российская премия «Хрустальная пирамида» учреждена оргкомитетом Саммита HR-Директоров совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Главная цель премии — не только оценить достижения отечественных предприятий в области кадровой политики, но и распространить лучший опыт управления компаниями и людьми. Лауреатами премии «Хрустальная пирамида» в разные годы становились РЖД, Сбербанк, Росатом, Трансмашхолдинг и другие крупнейшие компании и корпорации России.