Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу в Париже
Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и графиня Олимпия вон Арко-Зинберг накануне стали мужем и женой. Их свадебная церемония прошла в парижском соборе. Примечательно, что молодожены являются дальними родственниками.
Небольшой дождь не омрачил праздникФото: REUTERS
Как передает Daily Mail, жених – в третьем поколении внучатый племянник Наполеона Бонапарта, а невеста - внучатая племянница второй жены императора Марии-Луизы Австрийской.
- Это история любви, а не дань истории. Когда я встретил Олимпию, я погрузился в ее глаза, а не в ее родословную. После этого мы смогли улыбнуться этому историческому совпадению, - сказал в интервью для The Times Жан Кристоф.
Пара уверяет, что их выбор основан на любви, а не политикеФото: REUTERS
Графиню Олимпию вон Арко-Зинберг под венец вел ее отец граф Рипран фон Арко-Циннеберг, а потомок Наполеона вошел в собор в сопровождении своей матери принцессы Беатрис де Бурбон Сицилиес.
Графиню Олимпию вон Арко-Зинберг под венец вел ее отец граф Рипран фон Арко-ЦиннебергФото: REUTERS
потомок Наполеона вошел в собор в сопровождении своей матери принцессы Беатрис де Бурбон СицилиесФото: REUTERS
Пару встретили аплодисментами, когда они вышли из собора.
Свадебная церемония прошла в соборе Святого Людовика Инвалидов в ПарижеФото: REUTERS
Жан-Кристоф и Олимпия ранее говорили, что их выбор основан на любви, а не каких-либо политических амбициях.
Подружки невесты на свадебной церемонии Жана-Кристофа Наполеона Бонапарта и Олимпии фон Арко-Зинберг в соборе Святого Людовика Инвалидов в ПарижеФото: REUTERS
ИСТОЧНИК KP.RU