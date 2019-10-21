2019-10-21T02:15:50+03:00
В мире

Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу в Париже

Молодожены являются дальними родственниками
Мария ИГНАТЬЕВА
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Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу в ПарижеПотомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу в ПарижеФото: REUTERS
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Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и графиня Олимпия вон Арко-Зинберг накануне стали мужем и женой. Их свадебная церемония прошла в парижском соборе. Примечательно, что молодожены являются дальними родственниками.

Небольшой дождь не омрачил праздник Фото: REUTERS

Небольшой дождь не омрачил праздникФото: REUTERS

Как передает Daily Mail, жених – в третьем поколении внучатый племянник Наполеона Бонапарта, а невеста - внучатая племянница второй жены императора Марии-Луизы Австрийской.

- Это история любви, а не дань истории. Когда я встретил Олимпию, я погрузился в ее глаза, а не в ее родословную. После этого мы смогли улыбнуться этому историческому совпадению, - сказал в интервью для The Times Жан Кристоф.

Пара уверяет, что их выбор основан на любви, а не политике Фото: REUTERS

Пара уверяет, что их выбор основан на любви, а не политикеФото: REUTERS

Графиню Олимпию вон Арко-Зинберг под венец вел ее отец граф Рипран фон Арко-Циннеберг, а потомок Наполеона вошел в собор в сопровождении своей матери принцессы Беатрис де Бурбон Сицилиес.

Графиню Олимпию вон Арко-Зинберг под венец вел ее отец граф Рипран фон Арко-Циннеберг Фото: REUTERS

Графиню Олимпию вон Арко-Зинберг под венец вел ее отец граф Рипран фон Арко-ЦиннебергФото: REUTERS

потомок Наполеона вошел в собор в сопровождении своей матери принцессы Беатрис де Бурбон Сицилиес Фото: REUTERS

потомок Наполеона вошел в собор в сопровождении своей матери принцессы Беатрис де Бурбон СицилиесФото: REUTERS

Пару встретили аплодисментами, когда они вышли из собора.

Свадебная церемония прошла в соборе Святого Людовика Инвалидов в Париже Фото: REUTERS

Свадебная церемония прошла в соборе Святого Людовика Инвалидов в ПарижеФото: REUTERS

Жан-Кристоф и Олимпия ранее говорили, что их выбор основан на любви, а не каких-либо политических амбициях.

Подружки невесты на свадебной церемонии Жана-Кристофа Наполеона Бонапарта и Олимпии фон Арко-Зинберг в соборе Святого Людовика Инвалидов в Париже Фото: REUTERS

Подружки невесты на свадебной церемонии Жана-Кристофа Наполеона Бонапарта и Олимпии фон Арко-Зинберг в соборе Святого Людовика Инвалидов в ПарижеФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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