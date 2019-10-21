2019-10-21T10:54:37+03:00
Спорт

Рублев почти в двадцатке

Победителем московского теннисного турнира Кубок Кремля стал москвич Андрей Рублев
Сергей КИРИЛЛОВ
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Андрей теперь в чемпионской гонке занимает 21-е местоАндрей теперь в чемпионской гонке занимает 21-е местоФото: REUTERS
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22-летний российский теннисист в финале уверенно победил француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. А накануне Рублев в полуфинале обыграл сильного хорвата Марина Чилича, что подтверждает, что этот успех не случаен.

Напомним, что месяц назад в Санкт-Петербурге Рублев в четвертьфинале проиграл будущему победителю Даниилу Медведеву. А вот на Кубке Кремля Медведев, победивший перед этим на «Мастерс» в Шанхае, играть из-за усталости отказался. И Рублев прибрал к рукам домашний турнир.

Этот титул стал вторым в карьере Рублева. Благодаря успеху Андрей вплотную приблизился к 20-ке сильнейших и теперь в чемпионской гонке занимает 21-е место.

А вот Карен Хачанов, вылетев в четвертьфинале, не смог повторить свой прошлогодний успех и переместился на 17-е место в рейтинге. Медведев в чемпионской гонке обошел на прошлой неделе самого Роджера Федерера и занимает сейчас третье место в рейтинге АТП.

Чемпионская гонка ATP. 21 октября 2019

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5875

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2525

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325...

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1740...

21 (28). Андрей Рублёв (Россия) — 1516

КСТАТИ

В женской части турнира швейцарская теннисистка Бенчич стала победительницей Кубка Кремля. 10-я ракетка мира в финале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в трех сетах (3:6; 6:1; 6:1), на что ей понадобился 1 час 43 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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