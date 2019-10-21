Школьники создают мультфильмы о войне по детским рисункам со всей страны

Как помочь современным школьникам узнать о Великой Отечественной? Есть ли вообще язык, чтобы говорить с ребенком о войне? Чтобы показать правду - не шокируя жестокостью, а затронув душу. Да, есть - и говорить на нем с детьми могут их ровесники. В этом уверены новороссийские мультипликаторы.

“Далеко не все школьники знают, что за город Ленинград”

В школе-студии "Анимакино" подростки своими руками создают мультфильмы о войне на основе рисунков, сделанных детьми со всей страны. В процессе работы ребята не только углубленно изучают историю, общаются с учеными и ветеранами, но и получают возможность прочувствовать буквально каждый кадр, понять, пропустить через себя.

«Ветеран возле своего дома», Кира Назаренко, 10 лет, с. Архипо-Осиповка, Краснодарский край

- Мы столкнулись с тем, что современные школьники очень мало знают о войне. Особенно это касается младших ребят - родители с ними о войне не говорят, а в школе они это еще не изучали. Выяснилось - далеко не все знают, что за город Ленинград. Только старшие школьники ответили, что сейчас это Санкт-Петербург. Причем с историей родных городов ребята знакомы все же лучше. На наш конкурс детских рисунков школьники и учителя из Волгограда, Петербурга откликнулись сразу, - рассказывает Наталья Федорова, ведущий аниматор школы-студии "Анимакино".

Высшая Cтепень Отличия. Смоленск.Фильм из цикла мультфильмов "Высшая Степень Отличия. Города-герои".

Озвучивать мультфильмы помогали ветераны

В 2018 году благодаря президентскому гранту новороссийские школьники выпустили цикл из 13 мультфильмов, посвященных городам-героям. На конкурс рисунков тогда пришло более 4 тысяч работ от 2 тысяч школьников со всей страны. Лучшие из них стали основой для повествования на экране.

Рисунки со всей страны становятся основой для мультфильмов Фото: Предоставлено студией "Анимакино"

В заставке к циклу “Города-герои” оживает история, стоящая за знаменитыми памятниками: монументами «Тыл — фронту» в Магнитогорске, Родина-Мать на Мамаевом кургане, Воин-освободитель в Берлине. А каждый мультфильм - это беседа между участником той войны и современным школьником.

«За Новороссийск!», Арина Андрусяк, 6 лет

- Озвучивать киноленты нам помогали ветераны. Мы приглашали их в студию, для них это было очень волнительно, приятно. Они пели нам фронтовые песни, рассказывали нам свои истории участия в Великой Отечественной, - говорит Наталья Федорова.

«Дорога жизни», Полина Митронова, 13 лет, г. Иваново

В работе над первым циклом приняли участие более 500 новороссийских школьников.

- Они сами искали информацию, встречались с историками, писали сценарии, придумывали героев. Педагоги помогали ставить ребятам сценическую речь, исправлять ошибки. Проделали огромную работу, отбирая среди присланных подходящие рисунки, подгоняя их под общую стилистику. Мультфильмы сделаны в самой сложной технике - классическая рисованная анимация: детям пришлось рисовать от 12 до 24 кадров на секунду мультфильма. Это очень тяжелая работа даже для взрослого человека! Ребята сами переснимали рисунки, совмещали с фоном, монтировали, - говорит Наталья Федорова. - Очень многие дети и даже взрослые, посмотрев мультфильмы, признались, что узнали из них много нового. Мы отправили фильмы в школы и нашего города, и всей страны. И надеемся, что наши мультфильмы будут показывать на классных часах и других мероприятиях.

Высшая Степень Отличия. Одесса.Пятый фильм из цикла мультфильмов "Высшая Степень Отличия. Города-герои".

В ноябре выйдет новый цикл мультфильмов

Сейчас началась работа над циклом "Высшая степень отличия. Дети-герои". Этот проект также получил президентский грант. В свет выйдет пять мультфильмов, посвященных каждому из детей, посмертно получивших в Великую Отечественную войну звания Героев СССР: Марату Казею, Вале Котику, Лене Голикову, Саше Чекалину, Зине Портновой...

- Рисунки, которые присылают нам дети, абсолютно разные - очень отличаются и по технике исполнения, и по возрасту авторов. Нам приходило множество просьб включить в проект истории всех детей, участвовавших в войне - не только тех, что получили высшую награду страны. И мы согласились - считаем важным сформировать у ребят интерес, подтолкнуть их к изучению истории Великой Отечественной войны. Многие рисуют своих дедушек и бабушек. Маленькие дети часто фантазируют - рисуют современную военную технику, вертолеты, самолеты… Старшие школьники подходят более ответственно - ищут информацию, изучают, и рисуют уже определенные сюжеты, события, - говорит Наталья Федорова.

Ирина Летчер, 16 лет, г. Кокшетау, Казахстан

Сбор рисунков по проекту “Дети-герои” сейчас продолжается, собран коллектив ребят-авторов, которые будут трудиться над мультфильмами, заканчивается работа над сценариями. К концу ноября цикл мультфильмов выйдет в свет.

- Мы бы хотели поблагодарить Фонд президентских грантов за возможность реализовывать социально значимые проекты. Раньше у нас ее не было. За последние два года мы создали мультфильм про устройства, помогающие детям-инвалидам заниматься спортом, мультфильм по рисункам ребенка с аутизмом про альтернативные методы коммуникации (он вошел в топ 10 на международном фестивале в Австралии), реализовали русско-немецкий проект "Наш общий мир". Ребята из России и Германии создали фильм о мире, в котором родители настолько погрузились в виртуальную реальность, что воспитанием детей занимаются роботы. Нам, взрослым, есть о чем подумать после таких детских фантазий, - уверена Наталья. - Все эти проекты мы смогли реализовать благодаря оборудованию, которое приобрели за счет средств грантов. И еще многие реализуем, я уверена!