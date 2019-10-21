Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!

- Алло! Геннадий Григорьевич! Вот хотел с утра пораньше вас поздравить с днем рождения.

- «Пораньше» уже далеко за полдень получается. По моим временным графикам.

- Да. А по нашим - это пять утра. И хочу доложить, что я прививку от гриппа сделал. В первых рядах.

- Не может быть! Тогда не все потеряно в нашем здравоохранении. Если такие убежденные противники улучшения здоровья нации, как товарищ Гамов, привились от гриппа. Это, конечно, дорогого стоит.

- Мы - сторонники. Почти вся «Комсомолка» привита. И считаем, что этот вот список антипрививочный, который сейчас гуляет по соцсетям - антионищенский, подписанты которого считают прививки опасными, он - неправильный. Мы даже не будем его оглашать.

- Саша, да нет никакого списка! Это просто передергивание, причем, примитивное. Не надо на Минздрав клеветать.

Геннадий Онищенко - Александру Гамову - с пожеланиями в собственный день рождения: «За мое здоровье - только минералку без газа! Постарайся не курить даже во сне! И ещё пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!» 00:00 00:00

- А, скажите тогда, как вы встречаете день рождения? Вы сегодня во сколько приехали на работу?

- Без пятнадцати четыре. Утра!

- Послабление себе сделали?

- Да. Полный разгул.

- А с годами хочется немножко выпить на свой день рождения? Или хотя бы друзей угостить? Вот если я к вам в Думу опять сейчас заеду, можете налить мне там?

- Да, воды. Причем, не кипяченой тебе налью, чтобы сэкономить энергетику. И подчеркнуть, что в Думе из крана течет качественная вода. А вообще, с годами, наоборот, укрепляешься в мысли, что правильно делал, воюя с алкоголем. И хочется еще это делать долго-долго.

- И я, вот, благодаря вашей непримиримости, сейчас только во сне курю. И то все реже и реже.

- Очень хорошо, никакой слабины. Даже во сне курение вредно.

- Да вы что!

- Дым, сонный дым и дым сна - тоже вредны. Особенно для окружающих. Поэтому бросай свои вредные привычки, пусть тебе снится что-нибудь такое вот, более оптимистичное.

- Например, женщины.

- Ну, женщина пусть снится. Та, единственная. То есть - жена!

- А если - чужие? Это вредно, нет?

- Если это соратницы по работе, по строительству развитого капитализма, укрепления экономики и здравоохранения, - тогда можно. Именно и только в таком контексте. Больше ни в каком.

- А что вам пожелать?

- Пожелания - моим пациентам и читателям: во-первых, кто еще не привился, срочно привиться от гриппа. Наступает зима, а это значит, - грядет одно из самых приятных времен года. Вот так надо зиму воспринимать. Снег, мороз, лед, прорубь, чистый воздух. Нет комаров, мух. А чтоб не тратить это чудесное время на припарки и таблетки – сделайте прививку.

- Вот еще хлеб с чесноком появился в магазине.

- Если это не некие добавки, а настоящий чеснок, то - хорошо. Но лучше взять зубчик чеснока натурального, натереть его на хлебную корочку, посыпать крупной солью и съесть.

- Можно перед походом в редакцию или в Думу?

- Это – нет, лучше не надо.

- А запить, все-таки, обычной водой?

- Да хоть чаем.

- Тогда я сейчас сто грамм минералочки за ваше здоровье…

- Только без газа.

- Почему - без?

- Ты же не завтракал еще. И газ будет раздражать слизистую.

- А вы-то позавтракали?

- Пока еще нет, но скоро буду.

- Тогда - приятного аппетита! Мы вас любим и поздравляем! И желаем, чтобы вы как можно дольше критиковали нас - за неправильный образ жизни.

- Буду стараться...