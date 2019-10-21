Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
- Алло! Геннадий Григорьевич! Вот хотел с утра пораньше вас поздравить с днем рождения.
- «Пораньше» уже далеко за полдень получается. По моим временным графикам.
- Да. А по нашим - это пять утра. И хочу доложить, что я прививку от гриппа сделал. В первых рядах.
- Не может быть! Тогда не все потеряно в нашем здравоохранении. Если такие убежденные противники улучшения здоровья нации, как товарищ Гамов, привились от гриппа. Это, конечно, дорогого стоит.
- Мы - сторонники. Почти вся «Комсомолка» привита. И считаем, что этот вот список антипрививочный, который сейчас гуляет по соцсетям - антионищенский, подписанты которого считают прививки опасными, он - неправильный. Мы даже не будем его оглашать.
- Саша, да нет никакого списка! Это просто передергивание, причем, примитивное. Не надо на Минздрав клеветать.
Геннадий Онищенко - Александру Гамову - с пожеланиями в собственный день рождения: «За мое здоровье - только минералку без газа! Постарайся не курить даже во сне! И ещё пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!»
- А, скажите тогда, как вы встречаете день рождения? Вы сегодня во сколько приехали на работу?
- Без пятнадцати четыре. Утра!
- Послабление себе сделали?
- Да. Полный разгул.
- А с годами хочется немножко выпить на свой день рождения? Или хотя бы друзей угостить? Вот если я к вам в Думу опять сейчас заеду, можете налить мне там?
- Да, воды. Причем, не кипяченой тебе налью, чтобы сэкономить энергетику. И подчеркнуть, что в Думе из крана течет качественная вода. А вообще, с годами, наоборот, укрепляешься в мысли, что правильно делал, воюя с алкоголем. И хочется еще это делать долго-долго.
- И я, вот, благодаря вашей непримиримости, сейчас только во сне курю. И то все реже и реже.
- Очень хорошо, никакой слабины. Даже во сне курение вредно.
- Да вы что!
- Дым, сонный дым и дым сна - тоже вредны. Особенно для окружающих. Поэтому бросай свои вредные привычки, пусть тебе снится что-нибудь такое вот, более оптимистичное.
- Например, женщины.
- Ну, женщина пусть снится. Та, единственная. То есть - жена!
- А если - чужие? Это вредно, нет?
- Если это соратницы по работе, по строительству развитого капитализма, укрепления экономики и здравоохранения, - тогда можно. Именно и только в таком контексте. Больше ни в каком.
- А что вам пожелать?
- Пожелания - моим пациентам и читателям: во-первых, кто еще не привился, срочно привиться от гриппа. Наступает зима, а это значит, - грядет одно из самых приятных времен года. Вот так надо зиму воспринимать. Снег, мороз, лед, прорубь, чистый воздух. Нет комаров, мух. А чтоб не тратить это чудесное время на припарки и таблетки – сделайте прививку.
- Вот еще хлеб с чесноком появился в магазине.
- Если это не некие добавки, а настоящий чеснок, то - хорошо. Но лучше взять зубчик чеснока натурального, натереть его на хлебную корочку, посыпать крупной солью и съесть.
- Можно перед походом в редакцию или в Думу?
- Это – нет, лучше не надо.
- А запить, все-таки, обычной водой?
- Да хоть чаем.
- Тогда я сейчас сто грамм минералочки за ваше здоровье…
- Только без газа.
- Почему - без?
- Ты же не завтракал еще. И газ будет раздражать слизистую.
- А вы-то позавтракали?
- Пока еще нет, но скоро буду.
- Тогда - приятного аппетита! Мы вас любим и поздравляем! И желаем, чтобы вы как можно дольше критиковали нас - за неправильный образ жизни.
- Буду стараться...
ИСТОЧНИК KP.RU