2019-10-21T16:32:57+03:00
Происшествия

На Кубке Кремля у журналиста Матч ТВ украли микрофон

По версии полиции, микрофон могли стащить коллеги корреспондента
Иван РУНЕВ
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Теннисный турнир Кубок Кремля проходил с 12 по 20 октября в Ледовом дворце "Крылатское".Теннисный турнир Кубок Кремля проходил с 12 по 20 октября в Ледовом дворце "Крылатское".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 20 октября, в полицию обратился 40-летний оператор канала Матч ТВ Роман Ведюхин. Мужчина сообщил оперативникам о том, что у него украли микрофон, когда он освещал турнир по теннису "Кубок Кремля", проходивший 19 октября в Ледовом дворце "Крылатское".

- Как пояснил Роман полицейским, последний раз свой микрофон фирмы "Beyerdynamic" он видел примерно в 19.45. Оборудование находилось в специальном помещении, предназначенном для общения прессы с игроками. Ущерб от действий вора составил 30 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По одной из версий правоохранителей, микрофон у Романа мог украсть кто-то из коллег-журналистов, поскольку оборудование было похищено из специализированной комнаты, в которую нет доступа посторонних.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

Теннисный турнир "Кубок Кремля" 2019 закончился победой россиянина Андрея Рублева, который в финале обыграл в двух партиях француза Адриана Маннарино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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