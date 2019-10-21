На Кубке Кремля у журналиста Матч ТВ украли микрофон

В воскресенье, 20 октября, в полицию обратился 40-летний оператор канала Матч ТВ Роман Ведюхин. Мужчина сообщил оперативникам о том, что у него украли микрофон, когда он освещал турнир по теннису "Кубок Кремля", проходивший 19 октября в Ледовом дворце "Крылатское".

- Как пояснил Роман полицейским, последний раз свой микрофон фирмы "Beyerdynamic" он видел примерно в 19.45. Оборудование находилось в специальном помещении, предназначенном для общения прессы с игроками. Ущерб от действий вора составил 30 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По одной из версий правоохранителей, микрофон у Романа мог украсть кто-то из коллег-журналистов, поскольку оборудование было похищено из специализированной комнаты, в которую нет доступа посторонних.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

Теннисный турнир "Кубок Кремля" 2019 закончился победой россиянина Андрея Рублева, который в финале обыграл в двух партиях француза Адриана Маннарино.