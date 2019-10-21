Цель проектов - улучшение качества жизни людей в регионах

В здании Новой Третьяковки в Москве прошло заседание созданной совместно Фондом Инносоциум – социальной платформой Фонда Росконгресс и Агентством стратегических инициатив рабочей Группы по развитию креативных индустрий и поддержке проектов в сфере культурно-исторического наследия. Оно состоялось впервые, и было приурочено к открытию в стенах Новой Третьяковки выставки в честь 175-летия живописца Василия Поленова.

В состав Группы под председательством заместителя директора Фонда Росконгресс, директора Фонда Инносоциум Елены Марининой вошли заместитель генерального директора АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Роман Карманов; генеральный директор Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова; директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Красникова; заместитель директора, программный директор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян; генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин; заместитель генерального директора по развитию «Государственной Третьяковской галереи» Татьяна Мрдуляш; генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова; вице-президент, руководитель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян; генеральный директор ФГБУ «РГБ» Вадим Дуда; партнер ООО «Прайсвотерхаускуперс Консультирование» Ирина Гайда; директор компании «ЭН-В-ЭДВАЙЗОРС» Олег Леонов; председатель правления «Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева; генеральный директор «Фонда социальных инвестиций» Сергей Голубев.

Какие же первоочередные задачи ставит перед собой Рабочая группа? Разработка и формирование мер поддержки развития региональных брендов и бизнеса, технологических индустрий, национального производства и креативных проектов.

Участники встречи также отметили необходимость обеспечения обмена успешными практиками между регионами, развития в них международной повестки и кооперации на глобальном уровне, в том числе с использованием инструментария Агентства стратегических инициатив, Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс, и других институтов развития. Отдельного внимания заслуживает возможность привязки проектов к мероприятиям, связанным с председательством России в ШОС в 2019–2020 годах и в БРИКС в 2020 году.

И вне всяких сомнений – первоочередной целью отобранных для участия в программах Группы проектов должно быть улучшение качества жизни людей в регионах.

Как отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, для успеха социально-экономического развития важно уделять первоочередное внимание перспективам регионов, их уникальным возможностям.

«Создание среды для развития, поиск ключевых точек роста, поддержка творческих начинаний – то, на чем важно сосредоточить максимум внимания и усилий с фокусом на повышение качества жизни граждан», – подчеркнул он.

В своей речи директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что в АСИ поступает большое количество предложений с креативными проектами из различных регионов России, для формирования систематических мер поддержки, которых необходима консолидация усилий всего экспертного сообщества, институтов развития, представителей госорганизаций и бизнеса.

Собственно, во многом благодаря тому, чтобы эти задачи решались эффективнее и быстрее, на базе Фонда Росконгресс в феврале 2019 года был учрежден Фонд содействия социальному развитию Инносоциум. Ведь его основные задачи – практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, формирование и продвижение социальной повестки на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс, реализация социально значимых и благотворительных инициатив, содействие развитию и повышению эффективности НКО и КСО, а также международному сотрудничеству в рамках повестки устойчивого развития и укрепление позитивного имиджа России.

Мероприятия Фонда собирают участников из 206 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 94 стран мира.