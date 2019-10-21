Герои нового «Поколения»

Авторов лучших короткометражных фильмов на межнациональную тематику наградили сегодня в историческом центре Москвы. В особняке на Волхонке состоялась церемония закрытия III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение», организованного Федеральным агентством по делам национальностей.

Более 170 лидеров молодежи из 52 регионов России под руководством опытных наставников – режиссеров и актеров придумали и сняли восемь короткометражек, пять из них получили награды и будут рекомендованы ФАДН России к показу на региональных телеканалах.

Гран-при получили два фильма – #Человек и «Не прыгай!», первое место жюри присудило короткометражке «193», второе – «Кумек хабе», третье – «Письмо», приз зрительских симпатий достался ролику #Человек.

С победой ребят поздравили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутат Государственной Думы и призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Воевода, заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров.

- Лагерь «Поколение» доказал, что такие мероприятия важны и необходимы в нашей многонациональной стране. Путь та дружба, которая зародилась в творческой атмосфере лагеря, не только сохранится, но будет крепнуть в дальнейшем. А четвертому «Поколению» - быть!», - заявил Игорь Баринов.

«Мы с вами единое целое – любящие дети любимой России. Я горжусь вами, горжусь «Поколением», - сказал Алексей Воевода.

На церемонии закрытия выступили популярные певцы Юлия Михальчик и Алексей Хворостян, участники лагеря исполнили гимн «Поколения», познакомили гостей с яркой самобытной культурой народов России – песнями, танцами, мелодиями.

К СВЕДЕНИЮ

Всероссийский лагерь «Поколение» проходил с 16 по 21 октября в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Литвиново». Для ребят приготовили насыщенную интересными событиями программу. Секретами профессионального успеха с ними поделились Герой России, космонавт Олег Артемьев, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, олимпийский чемпион-баскетболист Сергей Тараканов, чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, актрисы Юлия Зимина, Юлия Александрова и другие.