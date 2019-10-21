Чехия якобы вычислила российскую шпионскую сеть

В Европе пытаются раскрутить очередной шпионский скандал с русским следом. На сей раз в Чехии. Руководитель службы безопасности и информации этой страны Михаил Коуделка рассказал, что в 2018 году контрразведка раскрыла шпионскую сеть, которая якобы действует и финансируется через посольство РФ в Праге и связана с ФСБ.

«Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена», - заявил он в чешском парламенте.

По его словам, обнаруженные агенты планировали кибератаки против неких целей в Чехии и в других странах. В каких еще - не уточнил. А вот среди угроз для Чехии назвал исламский терроризм и упомянутые атаки со стороны России и Китая.

Наше посольство в Чехии прозвучавшие обвинения отрицает. «Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью», - ответили в понедельник в дипмиссии.