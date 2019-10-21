Остается только «включить» Сталина: Взгляд изнутри на катастрофу в Красноярском крае

Так совпало, что мы с фотокором «Комсомолки» Витей Гусейновым только вчера мерзли на приисках в 400 километрах от Магадана (репортаж об этом читайте скоро в «КП») и к концу путешествия кажется поняли – грубая старательская жизнь вне утонченной логики добропорядочного человека с европейской территории России. С его представлением о золоте, которое добывается для дорогих наших женщин в стиле Индианы-джонс – в загадочных подземельях, где в брильянтовом тумане сверкают драгоценные жилы.

Те, кто к золоту поближе – сибиряки, жители Забайкалья, Дальнего Востока, те, уверен, уже подозревают, что в официальной версии о гибели рабочих в Красноярском крае (согласно ей виноваты начальник прииска и пара его сотрудников) что-то не так.

Попробую объяснить.

Россыпное золото добывают, извлекая из земли тысячи кубометров камней и песка. Давайте посчитаем – в каждом кубометре дай Бог 0,3 грамма золота. И чтоб добыть 300-500 грамм, то есть жалкую горстку золотых песчинок (это половина железной тарелки) надо потратить весь световой день, труд 200-300 человек и тысячу кубометров грунта. На то чтобы промыть такое циклопическое количество сырья надо столько же воды (благо рядом золотоносная река), которую надо потом куда-то сбрасывать. Поэтому на реке строится водохранилище, а на самом деле отстойник – туда по экологическим требованиям сбрасывается вода смешанная с песком и камнями (их называют «хвосты»).

Старатели не очень понимают – на ***, простите (слово «зачем» не передает всю глубину вопроса), вообще нужно это делать, и доказывают, что в мире моют «напрямую»...

Но речь о другом. Хранилище через год-два заполняется песком под завязку. Старатели нехотя строят другое. Но часто это делать... не спешат.

Сотрудники МЧС РФ на месте прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе. Фото ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

- Прорывы дамб по всей России происходит повсеместно, - сказал мне один из старателей. - Больше того – прорыв для нас это праздник!

- ?!

- Не надо строить следующее водохранилище, дешевле – отремонтировать это. Тем более количество бумаг для оформления чего либо нового в России таково, что кое-кто сознательно разрушает старую дамбу, прорывая канавку и организуя «контролированную катастрофу».

Случай в Красноярском крае колымские старатели считают несчастным случаем, когда начальник участка не уследил за одной из старых дамб. Она переполнилась и лавина воды, песка и камней превратилась в сель и смела все на своем пути.

- Да, начальник, похоже, виноват, - соглашается мой знакомый старатель. - Но то, что о плотинах не знали проверяющие – просто смешно. Они приезжают на прииски чуть ли не каждый месяц. Уверен даже, что красноярским чиновникам сдавали объекты. Но те не будь дураки – бумаги не подписывали.

- ?! (на Колыме это было моим любимым вопросом)

- У нас даже чиновник понимает – если выполнять нормы, золотодобычу в России придется закрыть. Поэтому власти смотрели сквозь пальцы на «прорывы», да и многие прииски стоят ниже плотин – это диктует ландшафт местности, даже город Магадан находится ниже водохранилища... Можно, конечно, всех собак повесить на старателей. И «включить» Сталина. Но мне (улыбается старатель во весь свой «железный» рот) пофиг. Нам на Колыме не привыкать...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/738819" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

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