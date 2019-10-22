Дороги и направления Магнитки

В прошедшие выходные свой профессиональный праздник отмечали работники дорожного хозяйства страны. Это люди, призванные бороться с одной из двух самых главных, если верить Гоголю, российских бед.

Мне стало интересно: как сегодня обстоят дела с дорогами, расположенными не в Москве или в благополучных городах-миллионниках, а в воспетой тем же Гоголем провинции? Благо, совсем недавно был опубликован рейтинг 200 городов России по качеству дорог. Оценки своим городам вот уже три года подряд ставят сами жители, а систематизируют предпочтения граждан специалисты портала недвижимости Domofond.ru.

У меня практически не вызвал удивления тот факт, что три года подряд люди дают состоянию дорожной инфраструктуры довольно низкую оценку - 4,5 балла из десяти возможных. В большинстве городов за прошедший год оценки даже снизились. Сильнее всего - в Орске Оренбургской области (на 1,7 балла). Наибольший рост оценки качества дорог и парковок показал подмосковный Ногинск - на 1,3 балла за год. А вот чему я была удивлена, так это рейтингу Магнитогорска – уральского города с населением немногим более 400 тысяч человек, нередко критикуемого за недостаточное внимание к развитию городской инфраструктуры. Так вот, Магнитогорск занял в рейтинге 12 место из двухсот возможных, намного опередив такие, казалось бы, благополучные города, как Казань, Екатеринбург и даже «столичный» Санкт-Петербург.

Я решила найти объяснение этому обстоятельству. Не пожалела времени и внимательно изучила статьи за последние десять лет, «пролистав» в интернете множество новостных ресурсов - федеральных и региональных. И выяснила, что еще задолго до появления серьезных государственных программ благоустройства дорожного хозяйства Магнитогорский металлургический комбинат (градообразующее предприятие) поставил развитие региональной дорожной сети в ряд особых корпоративных приоритетов.

Когда страна только приходила в себя от кризиса 2008 года, из городского бюджета, наполняемого в основном за счет налоговых отчислений комбината, на развитие местных дорог было выделено полмиллиарда рублей! Как следует из новостных материалов десятилетней давности, ММК активно вкладывал деньги в объездные дороги вокруг Магнитогорска, а также в участки, соединяющие город с основными областными магистралями. Работа тогда была проведена более чем масштабная и, надо сказать, весьма дорогостоящая. С тех пор дороги в городе металлургов остаются в зоне особого внимания. Сегодня «дорожную трансформацию» в городе, начатую основным акционером ММК Виктором Рашниковым, продолжает мэр Магнитогорска Сергей Бердников (тоже выходец с комбината).

Здесь я предлагаю отойти в сторону от дорог и поговорить о других приоритетах Магнитки. Магнитогорск известен своим особым отношением к горнолыжному спорту и хоккею. В непосредственной близости от города по инициативе и на средства ММК построены два современных горнолыжных курорта - Банное и Абзаково, которые считаются одними из лучших в стране. В самом центре Магнитки, благодаря энтузиазму Виктора Рашникова и финансовой поддержке комбината возведена хоккейная арена европейского уровня, которая стала домашней площадкой для одного из самых титулованных клубов страны - магнитогорского «Металлурга». Плюс к этому в городе в свое время был построен отличный аквапарк – еще одно детище ММК, ставшее излюбленным местом отдыха горожан. При финансовом участии компании в городе строятся и ремонтируются учреждения культуры: драматический театр, театр оперы и балета, кукольный театр. Реставрируются городские скверы и парки, по всему городу растут деревья, посаженные на деньги и руками металлургов. Комбинат на протяжении многих лет финансирует развитие городских учреждений здравоохранения, не обходит стороной музыкальные и художественные школы…

Работа толстолистового стана на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Но особого внимания сегодня заслуживает амбициозный проект, инициированный Виктором Рашниковым и получивший название «Притяжение». Этим летом проект был представлен Владимиру Путину и получил одобрение президента страны. Уже известно, что проект, не имеющий аналогов в России, ориентирован на создание комфортной городской среды качественно нового уровня на территории размером 400 гектаров. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень. В настоящее время проводится эскизное проектирование территории, расположенных на ней объектов, зданий и сооружений. Разрабатывается музейно-образовательная концепция, которая должна быть сформирована до конца текущего года.

Что ж, будем внимательно следить за «Притяжением». А пока - мой вам совет: читайте дорожные рейтинги. И не ленитесь их анализировать. Это, как выясняется, бывает очень познавательно.