«Мама бросила меня, чтобы я выжил? Не понимаю…»

Месяц назад у Ибрагима родился братик. Мама звонит и шлет фото. Но Ибрагим отказывается смотреть и категорически не хочет говорить с мамой. Нет, он вовсе не истерик. Спокойный и собранный четырехлетний мужчина. По-взрослому терпелив и молча переносит любую боль от уколов, капельниц. Самая большая боль терзает душу – обида на маму, которая не поехала с ним в больницу – «бросила». И страшно подумать, что его жизнь может оборваться на этой горькой и совершенно не соответствующей действительности мысли…

- Когда выяснилось, что у Ибрагима рак – саркома Юинга - мама его была уже беременна – с тяжелым вздохом рассказывает бабушка. – Она разрывалась на части! Даже аборт подумывала сделать… Но, слава Богу, не стала. Это ведь такой грех. А Ибрагим просто слишком маленький. Он простит! Чуть подрастет и поймет...

Тут бабушка запинается. В том-то и загвоздка, что для того, чтобы подрасти, Ибрагиму нужно сначала выжить. В его родном маленьком городке, в Азербайджане, мальчика не то, что не вылечили, а еще и покалечили. После того, как МРТ показало опухоль в мозгу, сходу провели операцию по ее удалению. Понять сейчас, что за «петрушка» творилась там с анализами, невозможно. Однако местный доктор сообщал родителям, что опухоль «доброкачественная» и беспокоиться не о чем.

Через месяц полумертвого в результате первой операции ребенка доставили в Баку. Там провели вторую операцию. Отправили данные биопсии на пересмотр в Москву. Тут-то и пришел страшный ответ – саркома.

«Единственный ваш шанс выжить - срочно ехать в Россию, где есть проверенные методики лечения подобных заболеваний – честно признался врач. – Мы здесь не справимся».

Деньги на эту поездку собирали всем миром. Влезли в огромные долги, собрали внушительную сумму, прилетели в Москву и тут же начали лечение. Грамотно проведенные лучевая и химиотерапии спасли мальчику жизнь. Сейчас уже лечение близится к концу. Доктора говорят, что прогноз хороший. Вот только собранные деньги кончились. Совсем.

- Нам просто больше негде взять!– плачет бабушка. - У Ибрагима еще две сестрички-первоклашки. Братик едва родившийся. Отец его работает 24 часа в сутки. Все, что можно было продать, мы продали! Помогите, умоляю!

Дополнительные вопросы можно задать, позвонив в фонд по телефону: +7 (495) 980-53-77.

Можно отправить смс на короткий номер 3443 с текстом: «Настенька пробел cумма пробел Ибрагим». Например, Настенька пробел 300 пробел Ибрагим».

Также пожертвование можно сделать на сайте фонда на странице Ибрагима

Счет

Получатель: Благотворительный фонд помощи больным детям с онкологическими заболеваниями «Настенька»

Адрес: Россия, 115478, Москва, Каширское шоссе, дом 23, эт. 2, пом. VI, комн. 33

ИНН: 7724239357

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Банк ПАО АКБ «Авангард», г. Москва

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БИК: 044525201

Цель взноса: благотворительное пожертвование для Ибрагима Ализаде