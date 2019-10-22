5 способов стать эффективнее на работе и в личной жизни

Канадец Крис Бэйли решил испытать на себе разные рецепты и сделать собственные выводы. В течение года он экспериментировал с разнообразными приемами повышения эффективности: работал по 90 часов в неделю, устраивал себе трехчасовые сиесты, отказывался от смартфона на 10 дней, просыпался каждое утро в 5.30 и отказывался от кофеина и сахара. А потом написал книгу «Мой продуктивный год». Приводим краткий пересказ тех приемов, которые больше всего сработали у автора.

1. Будущий я - такой же, что и настоящий

Мы склонны идеализировать свои действия завтра. Мол, сейчас мне лень. Но вот завтра с утра я встану пораньше и быстро сделаю все дела, которые откладывал целую неделю. Что обычно происходит в реальности? Утром вам снова лень вставать...

Без тренировки дисциплины с этим сложно что-то сделать. Но воспринимать себя и свои недостатки рационально - важный путь к эффективности. Если вы будете понимать, что вряд ли будете более продуктивны завтра, то часть работы все-таки сделаете сегодня.

2. Сон - превыше всего

Согласитесь, у каждого есть знакомые, которые просыпаются рано утром, идут на пробежку, а потом весь рабочий день бодры и веселы. Хочется быть похожим на этих суперэффективных мачо, но каждое утро что-то мешает. Крис Бэйли в течение месяца пытался вставать в 5.30 и в итоге пришел к тому, что ранний подъем вряд ли дает вам преимущества, если вы не выспались.

Другими словами, время пробуждения не играет никакой роли. Главное - количество часов, которые вы спите каждый день. Если вы постоянно недосыпаете, то ваши когнитивные способности снижаются. Работа по 14 - 16 часов в день дает краткосрочные успехи - вы больше успеваете. Но в долгосрочной перспективе вы становитесь, наоборот, менее продуктивными.

3. Уберите дела из оперативной памяти

Наш мозг - как компьютер. У него есть жесткий диск и оперативная память. Вторая нужна для того, чтобы хранить кратковременную информацию. Если вы перегружаете ее, мозг начинает тормозить и забывать нужное. Когда вы держите в голове список покупок в магазине, важный звонок по работе, оплату счета за гостиницу, встречу с прорабом и нюансы очередного проекта, которые должны сообщить коллеге, то точно что-нибудь забудете.

Поэтому важная задача - сразу же выбрасывать все дела из оперативной памяти на внешний носитель. Это может быть блокнот, смартфон или специальный онлайн-сервис. Возникла мысль - сразу же записали и забыли. А когда появилась свободная минута (или в начале дня), смотрите в список дел и определяете, что стоит сделать в первую очередь, а что - во вторую.

4. Стратегический кофе

Чай и кофе многие люди пьют в фоновом режиме. Каждый день по нескольку чашек. Поэтому на большинство из нас эти напитки уже почти не влияют. Крис Бэйли провел над собой эксперимент - он полностью отказался от любых напитков, кроме воды. Исключил чай, кофе, газировку, энергетики. Сначала было трудно, а потом оказалось, что энергии даже прибавилось.

Тем не менее подпитка для тела и мозга иногда нужна. Например, если требуется быстро выполнить сложный проект или сделать более эффективной тренировку в спортзале. В этих случаях автор книги предлагает выпивать «стратегический кофе». То есть прибегать к помощи тонизирующих напитков именно в те моменты, когда они действительно нужны, а не в фоновом режиме. Если все время пить воду и лишь изредка (не чаще одного-двух раз в день) подпитывать себя другими жидкостями, последние будут действовать гораздо эффективнее.

5. Не пейте алкоголь

Это банальная истина. Но Крис Бэйли подошел к ней с точки зрения энергии. Как мы знаем, любой алкоголь дает мощный заряд. Но длится он недолго, а на следующий день за излишнюю активность приходится расплачиваться. Автор сформулировал следующий принцип: «Употребляя алкоголь, вы берете взаймы энергию у завтрашнего дня». Понимая это, можно взвешивать, что вам выгоднее: хорошо посидеть в баре с друзьями сегодня вечером, но потом быть малоэффективным завтра, или, наоборот, ограничить себя в спиртном, если вы понимаете, что на следующий день важно сдать важный проект.

P.S. Если вы чувствуете себя несчастными, пытаясь выполнить сотню дел, значит, вы что-то делаете неправильно. Продуктивность должна помогать вам быть довольными собой. А не наоборот.