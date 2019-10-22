«Газпром нефть» открыл первую солнечную электростанцию на Омском НПЗ

В понедельник, 21 октября Омский НПЗ «Газпром нефть» запустил первую солнечную электростанцию мощностью 1 МВт. В церемонии открытия приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский и директор бизнес-единицы «Инжиниринг и Генерация» группы компаний «Хевел» Олег Шуткин.

Отметим, что соглашение о создании пилотной станции, которая определит параметры и сроки строительства будущих промышленных солнечных электростанций «Газпром нефти», было подписано в июне 2019 в рамках Петербургского международного экономического форума и уже меньше чем через полгода объект был открыт.

Уникальный для российской промышленности инвестиционный проект по внедрению технологий «зеленой» энергетики - часть масштабной программы развития Омского НПЗ, которую компания «Газпром нефть» продолжает больше 11 лет.

Новая станция полностью обеспечивает электроэнергией комплекс административных зданий ОНПЗ, в том числе рассчитанный на 2,6 тыс. сотрудников бытовой корпус. При этом при строительстве объекта были использованы 2,5 тысячи солнечных панелей производства отечественной компании «Хевел». А сама станция разместилась на площади 2,5 га.

Губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор омского НПЗ Олег Белявский

На церемонии запуска губернатор Александр Бурков отметил, что Омский НПЗ является надежным партнером Омской области в общем деле укрепления промышленного потенциала региона.

«Солнечная электростанция — уникальный опыт для нашей области: и по уровню внедряемых технологий, и по снижению нагрузки на традиционную теплоэнергетику. Системный подход Омского НПЗ в реализации высокотехнологичных природосберегающих проектов служит примером для других предприятий Омска», - заявил глава региона.

Благодаря программам развития Омского НПЗ инновации приходят во все сферы деятельности производства: автоматизация процесса, надежные системы очистки, и, конечно, энергетика.

«И вне всяких сомнений - современное промышленное предприятие должно быть не только эффективно, но и экологично. Проект солнечной электростанции Омского НПЗ — это прекрасный пример такого подхода, - уверен генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В свою очередь директор бизнес-единицы «Инжиниринг и Генерация» группы компаний «Хевел» Олег Шуткин отметил, что солнечная электростанция обеспечит Омский НПЗ дополнительной генерацией, что позволит повысить показатели энергоэффективности и экологичности за счет использования незадействованных в технологическом процессе площадей.

«С учетом инсоляции Омска расчетная годовая выработка станции составит 1,2 млн кВт*ч. Такой объем эквивалентен сжиганию более 1,8 тыс. тонн угля и позволит избежать более 5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ», - подытожил он. А это ли не пример синергии эффективности производства и ее экологичности?

Отметим, что «Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. В рамках первого этапа модернизации были построены и модернизированы ключевые технологические установки. Это позволило предприятию полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и сделать производство «зеленым». Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.