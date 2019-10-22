2019-10-22T10:59:24+03:00
Общество

В Москве развернута сеть из 3 тысяч интеллектуальных камер по распознанию лиц

Глава МВД России привел в пример меры по обеспечению общественной безопасности нашей столицы на Международном полицейском саммите в Сеуле
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Само мероприятие состоялось в день 74-летия образования полиции Республики Корея и было посвящено теме «Глобальное партнерство полиции в современных условиях». ФОТО: МВД РФСамо мероприятие состоялось в день 74-летия образования полиции Республики Корея и было посвящено теме «Глобальное партнерство полиции в современных условиях». ФОТО: МВД РФ
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- В настоящее время для органов внутренних дел России системы видеонаблюдения создаются и внедряются в рамках развития аппаратно-программных комплексов «Безопасный город». Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч, - заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в своем докладе на пленарном заседании Международного полицейского саммита.

Само мероприятие состоялось в день 74-летия образования полиции Республики Корея и было посвящено теме «Глобальное партнерство полиции в современных условиях».

Российский Министр подчеркнул, что правоохранительные органы обязаны постоянно совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам: «Инновации в деятельности полиции позволяют более эффективно предупреждать и расследовать преступления, ограничивать возможность криминала в применении информационно-коммуникационных достижений в противоправных целях. Кроме того, они значительно упрощают анализ и прогнозирование оперативной обстановки, поиск управленческих решений, необходимых для оптимального использования имеющегося потенциала и своевременного реагирования на правонарушения».

Глава МВД России также отметил, что анализ «больших данных», полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места и эффективно заниматься профилактикой преступности. Они в частности были использованы для предотвращения преступлений и актов терроризма в рамках мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В городе Инчхон Владимир Колокольцев посетил специализированную выставку Korea Police World Expo где задержался у стендов, которые демонстрируют передовые технологии, применяемые для идентификации личности, в том числе сканеры биометрической информации и система распознавания лиц, а также методики контроля за дорожным движением в условиях мегаполиса и дистанционного выявления нетрезвых водителей.

Уже в Сеуле состоялась двусторонняя встреча министра с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Мин Гап Рёна. Они обсудили механизмы своевременного обнаружения и пресечения оборота новых психоактивных веществ, а также обмен актуальной информацией по каналам Интерпола, членами которого являются Россия и Республика Корея. Стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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