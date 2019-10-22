2019-10-22T11:00:51+03:00
Спорт

Теннисист Медведев возьмет реванш у Надаля

Сергей КИРИЛЛОВ
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За Россию будет играть Даниил МедведеЗа Россию будет играть Даниил МедведеФото: REUTERS
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Финал US Open может повториться, но только у же в рамках Кубка Дэвиса. Вчера стало известно, что в командном чемпионате мира по теннису от Испании выступит и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. А за Россию будет играть Даниил Медведев.

Напомним, что два эти теннисисты встретились в решающем матче Открытого чемпионата США по теннису, где в пятисетовом поединки все же победил Надаль. И вот в ноябре у Медведева будет возможность взять реванш.

Кроме Медведева за Россию сыграют Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22), Евгений Донской (118). Любопытно, что Кубок Дэвиса впервые пройдет в новом формате.

В турнире примут участие 18 лучших команд, разделенные на шесть групп. Наши теннисисты сыграют в группе с Испанией и Хорватией. В группе А сойдутся команды Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира - $20 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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