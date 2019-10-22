2019-10-22T13:57:13+03:00
Здоровье

В Москве бесплатно выдадут новейшие лекарства больным после инфаркта

Помощь можно будет получить по направлению лечащего врача
Светлана ВОЛКОВА
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На заседании президиума правительства Москвы утвердили список дополнительных бесплатных лекарств для горожан с сердечно-сосудистыми болезнями.На заседании президиума правительства Москвы утвердили список дополнительных бесплатных лекарств для горожан с сердечно-сосудистыми болезнями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 22 октября, на заседании президиума правительства Москвы утвердили список дополнительных бесплатных лекарств для горожан с сердечно-сосудистыми болезнями. Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новшество коснется 80 тысяч москвичей-сердечников. Препараты им станут назначать строго по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или других льгот. За антикоагулянтами можно будет обращаться к своему лечащему врачу уже в ближайшие дни. А за остальными лекарствами из утвержденного списка - с 1 января 2020 года.

По специальной медицинской программе сердечникам начинают выдавать за счет городского бюджета 8 новых препаратов:

1. Для тех, кто перенес острый инфаркт миокарда - 2 дезагрегантных, то есть защищающих от тромбов, лекарства (прасугрел, тикагрелор).

По данным кардиологов, главная проблема таких пациентов во время выздоровления - повторный инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, больным сейчас в течение полугода дают бесплатные лекарства от тромбов. Но, как показывает практика, этого срока недостаточно для поддержки пациента. Поэтому теперь выдачу бесплатных лекарств продлевают как минимум на срок до одного года.

2. Для тех, кто страдает мерцательной аритмией - 3 новейших антикоагулянта (апиксабан, дабигатрана этексилат, ривароксабан).

Эти препараты тоже защищают от тромбов, снижая риск инсульта. Как правило, принимать их приходится пожизненно. Помимо этого, для таких больных будут и дальше закупать за счет города лекарство варфарин.

3. Для больных с высоким уровнем холестерина в крови (страдающих гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых болезней) - 3 гиполипидемических, то есть снижающих холестерин, препарата (алирокумаб, эволокумаб, эзетимиб).

Обычно во время лечения таким больным приходится принимать статины - сильнодействующие таблетки против холестерина. Но даже от этих эффективных препаратов порой пользы мало. Поэтому больным с крайне высоким риском развития инфарктов или инсультов теперь будут выдавать лекарства нового, более высокого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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