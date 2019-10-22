Мужчина бросил шестимесячную девочку в сумке около бизнес-центра в Москве

В центре Москвы неизвестный мужчины оставил на тротуаре сумку с полугодовалой девочки. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родственников малышки. Ребенок был тепло одет, ее нашли в розовой куртке и бирюзовых шапке и кофте.

— 21 октября около 18:30 часов неизвестный мужчина оставил на тротуаре по адресу улица Щепкина, 29 девочку в сумке. Малышке на вид 6 месяцев. Полиция обратилась в наш отряд за помощью в поиске родственников девочки. Сейчас поиски продолжаются. Ребенок находится в больнице, ей занимаются врачи, — рассказала координатор фонда «Поиск пропавших детей» Марьяна Шевцова.

При каких обстоятельствах ребенка выбросили на улицу, неизвестно. Московские следователи начали проверку по факту обнаружения девочки. Всех, кому известно о родственниках ребенка, просят сообщить по телефонам: 8 (800)707-70-22, 8-495-690-44-51.

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