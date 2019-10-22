Появилось видео отца, бросившего в Москве шестимесячную девочку

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-22T17:45:18+03:00

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В Москве неизвестный мужчина оставил на улице Щепкина у дома 29 грудного ребенка. Девочку он завернул в куртку и оставил на лавочке. Сверток обнаружил водитель такси, который и вызвал скорую помощь. Следователи начали проверку. На вид девочке шесть месяцев.

Полицейским удалось получить кадры, на которых видно, как мужчина, одетый в темную одежду, несет ребенка на руках по городу. Он прошел несколько кварталов, прежде чем решиться оставить ребенка на лавочке. Девочку спасло отчасти то, что октябрь в этом году выдался не морозный и таксист вовремя оказался у дома, где оставили малыша.

Девочка одета в розовую куртку и голубой костюм.

К поискам родителей девочки подключились московские волонтеры. Известно, что сейчас ребенок находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU