Выводы Счетной палаты: Миллиарды рублей на поддержку Северного Кавказа потратили почем зря

За прошедшие два года в развитие региона федеральный бюджет выделил девять миллиардов рублей. На эти деньги в республиках должны были построить десятки новых предприятий и создать тысячи рабочих мест. Но деньги потратили, а толку пока мало. Такой вывод сделали в Счетной палате.

- Из 27 запланированных инвестпроектов реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, - сообщила аудитор Светлана Орлова.

Появились у проверяющих и вопросы и к тому, как распределяются деньги и к кому они попадают. Оказалось, что процедуры непрозрачные, а правил отбора в некоторых регионах вовсе нет. То есть победителей определяют на глазок, а Москва по документам даже не может повлиять на этот процесс.

Глава Минкавказа Сергей Чеботарев с выводами Счетной палаты согласился. Мол, долго раскачивались, задержались с некоторыми проектами. Якобы потому, что такой механизм используется впервые. Слышать это немного странно, потому что отбирать инвестпроекты на том же Дальнем Востоке научились давно. Можно было поинтересоваться у старших товарищей.

- До конца года планируется завершить еще 10 инвестпроектов, а это еще более 1000 рабочих мест. И дополнительно привлечь 6,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, - клятвенно пообещал Чеботарев.

Кстати, в этом году федеральная казна выделила на развитие Северного Кавказа еще 2,4 млрд рублей. Как были потрачены эти деньги, в Счетной палате проверить еще не успели.