2019-10-22T17:06:45+03:00
Общество

«ЕвроХим» повысит урожайность в Подмосковье

Компания Андрея Мельниченко планирует поставить аграриям области более 50 тысяч тонн удобрений
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Похоже, руководство Подмосковья всерьез взялось за развитие сельского хозяйства!.. Областная администрация и минерально-химическая компания «ЕвроХим» подписали соглашение о сотрудничестве в будущем году. Один из крупнейших мировых производителей поставит аграриям области более 50 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, компания поможет внедрить в технологии областных сельхозпроизводителей новый для отечественного рынка продукт – азотно-известняковое удобрение, применение которого на кислых почвах (а в Подмосковье их более трети от всех сельхозугодий) помогает не только повысить урожайность, но и предотвратить деградацию почв.

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