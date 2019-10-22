«ЕвроХим» повысит урожайность в Подмосковье
Похоже, руководство Подмосковья всерьез взялось за развитие сельского хозяйства!.. Областная администрация и минерально-химическая компания «ЕвроХим» подписали соглашение о сотрудничестве в будущем году. Один из крупнейших мировых производителей поставит аграриям области более 50 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, компания поможет внедрить в технологии областных сельхозпроизводителей новый для отечественного рынка продукт – азотно-известняковое удобрение, применение которого на кислых почвах (а в Подмосковье их более трети от всех сельхозугодий) помогает не только повысить урожайность, но и предотвратить деградацию почв.