Соловьев ответил на острые шутки Урганта

В вечернем шоу на «Первом канале» Иван Ургант пошутил над телеведущим Владимиром Соловьевым.

- Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэферие. За неделю в марте он провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 97-м году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет. Просто хотим поздравить. Владимир Рудольфович, так держать!

Но шутка прозвучала, когда телеведущий высмеивал вторую новость: хакеры в Ватикане взломали умные четки.

- Хакеры сделали так, что благодать уходила не тем, кто молился, а хакерам. Поэтому хакеры получили: железную дорогу, новый слуховой аппарат, урожай томатов на Сицилии и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что говорит — и на «России» работают католики, - телеведущий сделал рефрен к первой истории.

Следующая новость для обзора в шоу: в Госдуме возьмутся за мотивированных тренеров.

- Инициатором этой инициативы… - тут Ургант остановился из-за оговорки. - Ох, кто-то свечку где-то зажег. Ну, просто зажгли свечку, чтобы было удобнее в Книге рекордов Гиннесса читать свой рекорд.

На эти шутки ответил Владимир Соловьев в разговоре с «Комсомолкой».

- Ну, пусть смеется. Спасибо Ивану Андреевичу, что заметил и отметил. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чей фамилией она связана. Зависти тут нет никакой. Нет же. Это же сам Иван Андреевич, - сказал «КП» Соловьев.