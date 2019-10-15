2019-10-22T18:04:52+03:00
Наши права и льготы

Проверь себя: что вы знаете о госуслугах и новых сервисах для поддержки семей с детьми

Как получить пособия по материнству при банкротстве работодателя и зачем будущей маме электронный листок нетрудоспособности? [тест "КП"]
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Система поддержки для семей с детьми создана в нашей стране давно и сейчас признается одной из лучших в мире. Декрет и отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, несколько видов пособий. А также гарантии выплат в случае банкротства работодателя. При этом жизнь не стоит на месте, и Фонд социального страхования (ФСС РФ) разрабатывает и воплощает в жизнь новые сервисы для удобства будущих мам и молодых родителей. Что вы знаете о таких проектах? Чтобы проверить себя и получить полезную информацию, приглашаем вас пройти тест, который мы подготовили вместе с экспертами ФСС.

1Первым делом вспомним, какие виды пособий выплачиваются будущим мамам и семьям с детьми из средств Фонда соцстраха:

Правильный ответ:Будущим мамам и семьям с детьми из средств Фонда соцстраха выплачиваются пособие по беременности и родам; единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

2Кто поможет, если работодатель не выплачивает положенные пособия из-за банкротства?

Правильный ответ:Если работодатель - банкрот, получателю пособий нужно обращаться напрямую в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.

3С 1 июля этого года Фонд соцстраха ввел принцип экстерриториальности выплат пособий по материнству в случае невозможности таких выплат работодателей. Это означает, что:

Правильный ответ:Получить причитающиеся пособия можно будет вне зависимости от места жительства: хоть в командировке, хоть в отпуске, хоть при смене вашего места жительства.

4Зачем будущей маме электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)?

Правильный ответ:Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) служит основанием для оформления отпуска по беременности и родам.

5Как выглядит электронный листок нетрудоспособности?

Правильный ответ:Электронный листок нетрудоспособности заполняется врачом на компьютере в специальной программе.

6Куда передается информация, введенная врачом в электронный листок нетрудоспособности?

Правильный ответ:Информация, введенная врачом в электронный листок нетрудоспособности, передается в Фонд социального страхования.

7Еще будущей маме может пригодиться социальный навигатор. Что это?

Правильный ответ:Социальный навигатор - это бесплатное мобильное приложение, разработанное Фондом социального страхования.

8Чем может быть полезен социальный навигатор семьям с детьми?

Правильный ответ:Социальный навигатор выдает самую достоверную и полную информацию о пособиях по материнству.

9Также в социальный навигатор встроен «умный калькулятор». Зачем?

Правильный ответ:«Умный калькулятор» позволяет посчитать размер того или иного пособия для конкретного человека, введя необходимые данные (размер заработка, стаж и т. д.)

10Как воспользоваться социальным навигатором?

Правильный ответ:Социальным навигатор можно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 474 и выше.

11Сейчас в стадии подготовки к пилотному тестированию в отдельных регионах находится новый проект ФСС. Какой?

Правильный ответ:К пилотному тестированию готовится новый проект ФСС "Электронный родовый сертификат".

12Зачем нужен новый сервис?

Правильный ответ:Новый сервис должен освободить женщину от передачи информации между роддомом, другими медицинскими учреждениями и Фондом соцстраха.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Похоже, вы еще не выступали в роли родителей и, видимо, поэтому мало знакомы с мерами господдержки. Если у вас остаются какие-то вопросы или вы хотите узнать больше полезной информации, заходите в раздел Наши права и льготы , который КП ведет совместно с экспертами Фонда социального страхования РФ.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы имеете некоторые представления о системе поддержки для семей с детьми. Но нет предела совершенству - учите матчасть. Если у вас остаются какие-то вопросы или вы хотите узнать больше полезной информации, заходите в раздел Наши права и льготы , который КП ведет совместно с экспертами Фонда социального страхования РФ.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы отлично разбираетесь в своих правах и точно не останетесь без пособий от государства. Если у вас остаются какие-то вопросы или вы хотите узнать больше полезной информации, заходите в раздел Наши права и льготы , который КП ведет совместно с экспертами Фонда социального страхования РФ.
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