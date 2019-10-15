Проверь себя: что вы знаете о госуслугах и новых сервисах для поддержки семей с детьми

Система поддержки для семей с детьми создана в нашей стране давно и сейчас признается одной из лучших в мире. Декрет и отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, несколько видов пособий. А также гарантии выплат в случае банкротства работодателя. При этом жизнь не стоит на месте, и Фонд социального страхования (ФСС РФ) разрабатывает и воплощает в жизнь новые сервисы для удобства будущих мам и молодых родителей. Что вы знаете о таких проектах? Чтобы проверить себя и получить полезную информацию, приглашаем вас пройти тест, который мы подготовили вместе с экспертами ФСС.

1 Первым делом вспомним, какие виды пособий выплачиваются будущим мамам и семьям с детьми из средств Фонда соцстраха: Пособие по беременности и родам; единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Единовременное пособие при зачатии, больничные при токсикозе, продуктовые наборы в немыслимых сочетаниях («что-то мне сала с клубникой хочется, а ты тут спишь!»). Пособия по уходу за детьми во время кризисов взросления и переходного возраста. Выплаты заканчиваются сразу после завершения у ребенка кризиса среднего возраста, и плавно переходят в пособия по уходу за внуками. Правильный ответ: Будущим мамам и семьям с детьми из средств Фонда соцстраха выплачиваются пособие по беременности и родам; единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Будущим мамам и семьям с детьми из средств Фонда соцстраха выплачиваются пособие по беременности и родам; единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 2 Кто поможет, если работодатель не выплачивает положенные пособия из-за банкротства? В таком случае получателю пособий нужно обращаться напрямую в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя. Пособия выплачивает работодатель второго родителя. В большинстве случаев - отца ребенка. Ну, не повезло... Правильный ответ: Если работодатель - банкрот, получателю пособий нужно обращаться напрямую в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя. Если работодатель - банкрот, получателю пособий нужно обращаться напрямую в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя. 3 С 1 июля этого года Фонд соцстраха ввел принцип экстерриториальности выплат пособий по материнству в случае невозможности таких выплат работодателей. Это означает, что: Получить причитающиеся пособия можно вне зависимости от места жительства. Получить пособия можно хоть во внутренней эмиграции, хоть при «уходе в себя», хоть при впадении в прострацию сроком до двух недель. В соответствии с Венской конвенцией от 1963 года, «на территории дипломатических представительств, в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Найроби, а также в зданиях Гаагского суда и Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге». Правильный ответ: Получить причитающиеся пособия можно будет вне зависимости от места жительства: хоть в командировке, хоть в отпуске, хоть при смене вашего места жительства. Получить причитающиеся пособия можно будет вне зависимости от места жительства: хоть в командировке, хоть в отпуске, хоть при смене вашего места жительства. 4 Зачем будущей маме электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)? Этот документ в электронной форме служит основанием для оформления отпуска по беременности и родам. Если потеряется бумажный, его можно будет восстановить. Это финансовый документ, на который переводят пособия. Правильный ответ: Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) служит основанием для оформления отпуска по беременности и родам. Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) служит основанием для оформления отпуска по беременности и родам. 5 Как выглядит электронный листок нетрудоспособности? Врач заполняет его на компьютере в специальной программе. По-разному - в зависимости от точности цветовой калибровки на домашнем компьютере будущей мамы. Как вордовский вайл в расширении doc. Правильный ответ: Электронный листок нетрудоспособности заполняется врачом на компьютере в специальной программе. Электронный листок нетрудоспособности заполняется врачом на компьютере в специальной программе. 6 Куда передается информация, введенная врачом в электронный листок нетрудоспособности? В Фонд социального страхования, из средств которого выплачивается пособие по беременности и родам. Прямиком в органы. Внутренние органы. В департамент образования для немедленной постановки еще не родившегося ребенка в очередь в дошкольное учреждение. Правильный ответ: Информация, введенная врачом в электронный листок нетрудоспособности, передается в Фонд социального страхования. Информация, введенная врачом в электронный листок нетрудоспособности, передается в Фонд социального страхования. 7 Еще будущей маме может пригодиться социальный навигатор. Что это? Он напоминает будущей маме об изменении ее социального статуса. Бесплатное мобильное приложение, разработанное Фондом социального страхования. Учитывая физиологические изменения в организме беременной женщины, навигатор указывает ей ближайшие медучреждения, туалеты, места общественного питания и с точностью до метра отыскивает свободные сидения в муниципальном транспорте. Правильный ответ: Социальный навигатор - это бесплатное мобильное приложение, разработанное Фондом социального страхования. Социальный навигатор - это бесплатное мобильное приложение, разработанное Фондом социального страхования. 8 Чем может быть полезен социальный навигатор семьям с детьми? Благодаря ему можно получить самую достоверную и полную информацию о пособиях по материнству. В определенный момент он сообщит вам о том, что вы стали матерью-героиней. Благодаря ему можно получить самую достоверную и полную информацию о том, куда эти охломоны задевали пульт от телевизора, кота, автомобиль. Правильный ответ: Социальный навигатор выдает самую достоверную и полную информацию о пособиях по материнству. Социальный навигатор выдает самую достоверную и полную информацию о пособиях по материнству. 9 Также в социальный навигатор встроен «умный калькулятор». Зачем? Он отсчитывает дни до окончания выплат всяческих пособий и возвращения на работу. Он позволяет посчитать размер того или иного пособия для конкретного человека. А что бы это был за гаджет без калькулятора, фотокамеры и фонарика?! Правильный ответ: «Умный калькулятор» позволяет посчитать размер того или иного пособия для конкретного человека, введя необходимые данные (размер заработка, стаж и т. д.) «Умный калькулятор» позволяет посчитать размер того или иного пособия для конкретного человека, введя необходимые данные (размер заработка, стаж и т. д.) 10 Как воспользоваться социальным навигатором? Флешку с социальным навигатором на 16 гигобайт вам выдадут в органах соцзащиты по предварительной записи каждую пятницу с 14 до 16 часов местного времени. Его можно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид. Очень просто: для начала надо сказать «ok, социальный навигатор...», а потом задать свой вопрос. Правильный ответ: Социальным навигатор можно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 474 и выше. Социальным навигатор можно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 474 и выше. 11 Сейчас в стадии подготовки к пилотному тестированию в отдельных регионах находится новый проект ФСС. Какой? Электронный родовый сертификат. Электронный акушер. Электронный муж на час. Правильный ответ: К пилотному тестированию готовится новый проект ФСС "Электронный родовый сертификат". К пилотному тестированию готовится новый проект ФСС "Электронный родовый сертификат". 12 Зачем нужен новый сервис? Чтобы получить аудио- или видеоконсультацию во время родов. Чтобы полностью освободить женщину от передачи информации между роддомом, другими медицинскими учреждениями и Фондом соцстраха. Чтобы во время родов из телефона нежный баритон вещал из трубки: «Дыши! Дыши! Дыши, солнышко! Все будет хорошо. Я с тобой». Правильный ответ: Новый сервис должен освободить женщину от передачи информации между роддомом, другими медицинскими учреждениями и Фондом соцстраха. Новый сервис должен освободить женщину от передачи информации между роддомом, другими медицинскими учреждениями и Фондом соцстраха. ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Похоже, вы еще не выступали в роли родителей и, видимо, поэтому мало знакомы с мерами господдержки. Если у вас остаются какие-то вопросы или вы хотите узнать больше полезной информации, заходите в раздел Наши права и льготы , который КП ведет совместно с экспертами Фонда социального страхования РФ. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы имеете некоторые представления о системе поддержки для семей с детьми. Но нет предела совершенству - учите матчасть. Если у вас остаются какие-то вопросы или вы хотите узнать больше полезной информации, заходите в раздел Наши права и льготы , который КП ведет совместно с экспертами Фонда социального страхования РФ. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы отлично разбираетесь в своих правах и точно не останетесь без пособий от государства. Если у вас остаются какие-то вопросы или вы хотите узнать больше полезной информации, заходите в раздел Наши права и льготы , который КП ведет совместно с экспертами Фонда социального страхования РФ. Поделиться