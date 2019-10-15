Проверь себя: что вы знаете о госуслугах и новых сервисах для поддержки семей с детьми
Система поддержки для семей с детьми создана в нашей стране давно и сейчас признается одной из лучших в мире. Декрет и отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, несколько видов пособий. А также гарантии выплат в случае банкротства работодателя. При этом жизнь не стоит на месте, и Фонд социального страхования (ФСС РФ) разрабатывает и воплощает в жизнь новые сервисы для удобства будущих мам и молодых родителей. Что вы знаете о таких проектах? Чтобы проверить себя и получить полезную информацию, приглашаем вас пройти тест, который мы подготовили вместе с экспертами ФСС.
1Первым делом вспомним, какие виды пособий выплачиваются будущим мамам и семьям с детьми из средств Фонда соцстраха:
2Кто поможет, если работодатель не выплачивает положенные пособия из-за банкротства?
3С 1 июля этого года Фонд соцстраха ввел принцип экстерриториальности выплат пособий по материнству в случае невозможности таких выплат работодателей. Это означает, что:
4Зачем будущей маме электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)?
5Как выглядит электронный листок нетрудоспособности?
6Куда передается информация, введенная врачом в электронный листок нетрудоспособности?
7Еще будущей маме может пригодиться социальный навигатор. Что это?
8Чем может быть полезен социальный навигатор семьям с детьми?
9Также в социальный навигатор встроен «умный калькулятор». Зачем?
10Как воспользоваться социальным навигатором?
11Сейчас в стадии подготовки к пилотному тестированию в отдельных регионах находится новый проект ФСС. Какой?
12Зачем нужен новый сервис?
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