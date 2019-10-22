Никита Михалков дал 3,5 миллиона на памятник Алексею Баталову

Теперь бронзовый Баталов, запрокинув голову, взглядом устремившись ввысь, стоит напротив входа на территорию бывшего старообрядческого кладбище. Солдатская шинель и пролетающие золотые журавли не оставляют сомнений, какая роль Алексея Владимировича навеяла этот образ.

- Да, это его Борис из фильма «Летят журавли», - подтвердила нам вдова актера Гитана Леонтенко. - Не только потому что картина легендарная и любимая. Тема войны Алешу не отпускала всю жизнь, он переживал, что не воевал, хотя ему было только 12 лет, когда началась война. Но, если бы его семья не уехала в эвакуацию в Бугульму, Алеша бы что-нибудь придумал и ушел на фронт. На Преображенском кладбище есть воинский участок, где похоронены бойцы и командиры Красной армии, погибшие в войну. Алеша всегда мне говорил, что должен был быть среди них. Здесь же похоронены наши родные — его и моя мамы, Алешин отчим Виктор Ардов, брат Борис...

Вдова актера Гитана Аркадьевна положила руку на плечо дочери Марии.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Памятник по проекту скульптора Александра Ноздрина изготовила архитектурная студия «Монарх». Даже не верится, что в случае с Алексеем Баталом, удалось обойтись без скандалов и клича в народ о поиске средств, как часто бывает с известными актерами. Так было с партнершей Баталова по фильму «Летят журавли» Татьяной Самойловой, которой не могли установить памятник в течение почти пяти лет — у семьи не было денег и народные сборы не дали результата.

Памятник Алексею Баталову по проекту скульптора Александра Ноздрина изготовила архитектурная студия «Монарх».Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Для родных Алексея Баталова сумма в 3,5 миллиона рублей (столько стоит бронзовая фигура на гранитном постаменте) тоже была бы неподъемной. Но деньги дал фонд правообладателей Никиты Михалкова. И проблем не возникло.