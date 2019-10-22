Как мы не спасли кошку

Шли с ребёнком в школу, видим - возле дома сидит окровавленная кошка.

- Ой, - говорит ребёнок.

- Ее вороны клевали! - начинает голосить какая-то прохожая. - Я только что тоже с дочкой в школу шла, камнями их отогнала! Кто только выпустил домашнюю кошку? Обнаглели эти вороны!

Я смотрю, кошь правда домашняя. Отдаленно похожая на британца, но, скорее, русская голубая. На асфальте капли крови, животная сидит-покачивается... На руку, впрочем, реагирует резко: шипит и машет когтями, как мельница.

Что делать?

Брать себе мы не планировали: дома своя такая злюка. Оставлять тоже нельзя: пока доедем до школы, вороны ее доедят.

Беру за шкирку и несу домой, кровь капает, кладу тело в ванну на груду белья. В школу опаздываем, но отмазка хороша: спасали от ворон кота. Я даже думала, что учительница не поверит, вспомнит Драгунского, «Пожар во флигеле или подвиг во льдах». Обошлось.

Входим домой - жива, лежит, осматривается.

Поехали в ветеринарку, врачи сразу:

- Э, нет, это не вороны.

Рентген, оскольчатый перелом, 10 тыр. за починить. Ну вот…

Соглашаемся, а что делать? Обнадежили ведь животное.

Врачи объясняют:

- Потеплело, коты полетели! С балконов.

Едем к травматологу, он делает УЗИ - разумеется, там ещё и легкое порвано. Спасти реально, но таких денег у нас уже нет... На свою бы нашли, взяли кредит. Но на чужую…

Еду искать хозяев несчастной кошки, пишу объявления, развешиваю на подъезде того дома, под балконом которого сидела разбившаяся, хозяйка –пенсионерка находится...

И принимает решение: усыплять. Финита ля. Не надо мучить кошку.

Мораль...

Мы могли пройти мимо умирающего животного. Прохожая могла бы не мешать природе, то есть падальщицам-воронам. Добили бы кошку быстро, все равно ведь к этому пришло…

Но мы все-таки попытались. Была надежда, что раны поверхностные, от птичьих клювов, а кошь просто в шоке. Был шанс, что хозяйка любит своё животное или является состоятельной особой (увы, женщина даже не предложила возместить нам расходы на УЗИ и прочее обезболивающее).

Была целая палитра шансов для живого существа. К сожалению, ему не повезло...

Не будет морали.

Следуйте порывам души и ставьте на окна решётки. Это неправда, что кошки приземляются на четыре лапы и имеют девять жизней.

Хозяйка сказала ветеринару, что у неё выпадает из окна и разбивается насмерть уже третья (!) кошка.

Это же надо так любить животных.