2019-10-23T02:05:50+03:00
Здоровье

Что делать, еесли каждый раз после еды чувствуешь себя плохо

Советы ведущей программы "Жить здорово" Елены Малышевой
Алина МАКЕЕВА
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- Ох, милый! Не нужно было на булочки-то налегать!- Ох, милый! Не нужно было на булочки-то налегать!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Перемен требует ваша еда

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Что делать, если каждый раз после трапезы нехорошо.

Нередко после еды возникают неприятные ощущения, а иногда даже болезненные состояния. Запоры, вздутия, общая слабость и другие проблемы могут быть вызваны неправильным питанием. Как надо изменить свой рацион, чтобы избавиться от этих проблем?

Вздутие живота

Иногда через пару часов после обеда начинается урчание в животе, его раздувает. Возможно, дело в непереносимости лактозы. Это не аллергия. Просто у вас в организме не хватает фермента лактазы для переработки молочных сахаров. Кстати, не спешите отбрасывать эту причину, мол, молока не пил, а все равно. Молоко часто входит в состав других продуктов, например, практически всех кондитерских изделий.

Что делать: полностью исключить молоко и молочные продукты из своего рациона на 2 недели. Если дело в нехватке лактазы, вздутие вас беспокоить не будет.

Кстати, кисломолочные продукты можно практически всегда! В них лактоза уже переработана. Но можно заменить обычное молоко низколактозным или растительным.

Запоры

Причин, их вызывающих, немало. Но очень часто эти состояния изнуряют людей, в пище которых преобладают легкодоступные углеводы: макароны, хлеб, булки и т. п. Из этих продуктов усваиваются практически все вещества, и выделять как непереваренный остаток организму практически нечего, тужься - не тужься.

Что делать: добавлять в пищу грубое волокно - зелень, сельдерей, огурцы-помидоры, отруби. Из отрубей лучше всего брать кукурузные: для закрытия суточной потребности достаточно съедать 30 граммов отрубей (1 столовую ложку с верхом). Пшеничных и овсяных нужно значительно больше, плюс к тому они калорийнее.

Слабость и усталость после еды

Чаще всего свидетельствует об анемии. Подозревая это, люди часто пытаются решить проблему народными способами, налегая на гранаты, яблоки и гречку. Это абсолютно бесполезно. Для человека доступным является гемовое железо, то, что содержится в мясных продуктах. Чемпионом по гемовому железу является говяжья печень.

Что делать: если в анализах крови у вас низкий уровень железа или гемоглобина, регулярно включайте в пищу мясо, в том числе печенку. Если вы вегетарианец, попросите врача выписать вам препараты железа в таблетках.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу, 10.55, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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