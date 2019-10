В NASA раскрыли тайну «желе», обнаруженного китайцами на обратной стороне Луны

В NASA, похоже, поняли, что за «желе» лежит в кратере и наконец-то объяснили, что оно может из себя представлять. Да и не желе это вовсе, как выяснилось...

Напомню: интрига, в которую вовлечен китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц» ), длится уже более трех месяцев — с тех пор, как он передал на Землю снимки небольшого кратера, находящегося поодаль. Китайцы заметили в кратере нечто, по их мнению, загадочное — желеобразную субстанцию, которая имела, по их заверениям, странный цвет. Какой именно — они так и сообщили, хотя оповестили о находке весь мир. И конечно же, заинтриговали. А потом и «добавили», назвав субстанцию проще - «желе».

Тот самый кратер с чем-то таинственным внутри.

«Зайцу» отменили положенный отдых и направили прямо к кратеру. Навели на субстанцию один из «заячьих приборов» - спектрометр (Visible and Near-Infrared Spectrometer - VNIS), который позволяет определить состав исследуемого объекта по отраженному от него свету. Но определить, видимо, не получилось. По крайней мере на сайте китайской миссии никаких разъяснений не появилось. Появились лишь снимки - почему-то черно-белые, хотя «Юйту-2» делает и цветные фото.

Недавно китайцы сфотографировали кратер совсем уж с минимального расстояния. Опять предъявили черно-белые снимки. Но теперь экспертам NASA и таких хватило, чтобы разобраться с таинственным содержимым кратера. Они полагают, что в нем лежит стекло, которое образовалось от удара метеорита.

То есть, метеорит врезался в лунную породу и расплавил её. Порода быстро застыла и превратилась в стеклянную массу. Эту гипотезу приводит портал Space.com.

На оригинальных китайских снимках стекло не особенно выделяется. Но оно хорошо заметно на более контрастных изображениях. «Подсветил» их Дэн Мориарти (Dan Moriarty) аспирант, проходящий практику в американском космическом агентстве (NASA Postdoctoral Program fellow at the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland). В результате на снимках «проявились» черные гранулы, в которых эксперты признали так называемое ударное стекло.

Снимок субстанции с близкого расстояния, предъявленный китайцами.

Более контрастный снимок, обработанный в NASA.

Клайв Нил (Clive Neal,) - специалист по Луне из Университета Нотр-Дам в Индиане (University of Notre Dame in Indiana) — заверил: полученные изображения подтверждают первоначальную гипотезу об ударном происхождении субстанции. Ученый напомнил, что похожее «желе» подобрал на Луне астронавт Гаррисон Шмитт во время экспедиции Аполло-17 в 1972 году. Его образец — смесь, включающая темные минералы и черное блестящее стекло – доставлен на Землю числится под номером 70019.

Кстати, пока серьезные ученые размышляли и проявляли неуверенность в своих гипотезах, оживились конспирологи – опубликовали свои фото с Луны, якобы добытые у китайцев. Субстанция, заметная на них тоже напоминает стекло – только не метеоритное, а оконное. Формы у нее геометрические формы. Как минимум, с двух краев «желе» прямоугольное. Что, по мнению конспирологов, свидетельствует о вмешательстве пришельцев в образование или появление артефакта.

Снимок, который распространили конспирологи.

"Оконное стекло", в которое превратилось "желе".

Надо понимать, что какие-то из обнародованных в итоге снимков, фейковые. Интересно какие?

СПРАВКА «КОИСОМОЛКИ»

Ну, погоди, второй «заяц» !

«Юйту-2» уже второй китайский луноход. Работает на обратной стороне Луны — на той, которая не видна с Земли. 3 января 2019 года его доставил туда космический аппарат «Чанъэ-4».

«Юйту-2» - не велик: весит 140 килограммов. В длину он примерно 1,5 метра, в ширину метр, в высоту чуть больше метра. Луноход оснащен двумя солнечными батареями, панорамными камерами, георадаром, инфракрасными датчиками и блоком анализаторов. Чтобы разобраться с «желе самостоятельно, этих приборов не хватило.

«Желе» было обнаружено 28 июля 2019 года в кратере диаметром около 2 метров, который находится внутри 180-километрового кратера Фон Кармана.