2019-10-22T13:01:36+03:00
Анекдоты

Борщ признали русским оружием. Это они еще наш холодец не пробовали!

В каком непредсказуемом мире мы ­живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Русский борщ признали орудием российской пропаганды

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Жадный начальник натравил льва на требующего зарплату электрика

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Пьяный россиянин в третий раз угнал ассенизаторскую машину и поехал к любимой

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Подаренный британке мини-пиг оказался обычной свиньей и вырос до 180 кг

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Лысеющая девушка полгода спала в парике ради парня

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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