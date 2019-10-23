Наши пенсионеры за границей

На прошлой неделе в соцсети Одноклассники вышел первый выпуск «Интуристов». За сутки шоу о первом путешествии в Европу пенсионеров из Саратова посмотрело больше миллиона человек. Корреспондент «КП» связалась с героями, чтобы узнать подробности.

- Елена, Александр, вы впервые отправились в Европу со съемочной группой. Почему до этого не путешествовали?

- Дочки все время говорили: «Сделайте загранпаспорта!» Но нам на дачке на Волге привычнее было (смеется). Теперь поняли, какие были балбесы.

- Вы несколько раз повторяете, что в шоке от увиденного. Что так поразило в Испании?

- Все! И архитектура, и еда, и люди. В Севилье посетили дом для малоимущих престарелых. Я не могла сдержать слез: такие шикарные условия, такая забота о стариках, сердечные монахини. Очень хочется, чтобы и у нас были такие дома.

Тот самый дом престарелых. Фото: Анастасия КАЗЕНКОВА

- Где вы еще побывали в Испании?

- Тур назывался «Испанская баллада». Мы были в Барселоне, Толедо, Мадриде, Севилье, Валенсии, Гранаде. И еще в паре городов. Нам столько людей позвонило после выхода первой серии. Все с нетерпением ждут следующих выпусков.

Следите за приключением Гусевых в группе «Интуристы» в соцсети Одноклассники. Новая серия выходит каждую среду.