2019-10-23T15:27:23+03:00
Экономика

В Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России»

Центральным мероприятием станет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской премии «Экспортер года»
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14 ноября в Москве пройдет 6-й Международный экспортный форум «Сделано в России». Фото: предоставлено организаторами14 ноября в Москве пройдет 6-й Международный экспортный форум «Сделано в России». Фото: предоставлено организаторами
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14 ноября в Москве пройдет 6-й Международный экспортный форум «Сделано в России», организатором которого выступит АО «Российский экспортный центр». Мероприятие, регулярно собирающее ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса, ежегодно привлекает порядка 3000 участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.

Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция с презентацией лучших образцов экспортной продукции, организованы все условия для качественного В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. Деловая программа форума включает в себя круглые столы, мастер-классы, а также панельные сессии по всем направлениям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Развитие экспортного потенциала России невозможно без обмена опытом с коллегами и специалистами, предпринимателями из регионов и других стран. Поэтому организация таких проектов крайне важна для нас. Регистрация на форум уже открыта, а участие в мероприятии бесплатно для всех заинтересованных лиц. Мы готовы делиться лучшими практиками и рады пригласить максимальное количество участников к диалогу. Отмечу, что рост экспорта сегодня является приоритетным вектором развития и имеет колоссальный эффект для будущего всей страны», - прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

На форуме обсудят вопросы реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе вопросы промышленного экспорта, логистики, международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системных мер развития международной кооперации и применения передового опыта субъектов Российской Федерации на международном рынке.

К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Кроме того, в программе мероприятий запланированы телемосты с ключевыми странами-партнерами (Китай, Индия, Германия). Одним из центральных мероприятий программы станет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской премии «Экспортер года» при участии первых лиц государства.

«Всероссийская премия «Экспортер года» – это признание на государственном уровне достижений отечественных производителей в сфере промышленности, сельском хозяйстве, высоких технологиях и в сфере услуг. В этом году нами было получено более 1600 заявок от участников из 80 регионов России, причем 2/3 из них – от представителей малого и среднего бизнеса. Это красноречиво говорит о том, что предпринимательское сообщество является важной движущей силой развития экспортного потенциала», – рассказывает генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Форум пройдет в конгресс-центре Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12). Подробная информация о деловой программе форума и анкета для аккредитации участника форума размещены на сайте АО «Российский экспортный центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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