В Польше есть люди, желающие отвергнуть автора под любым предлогом - только потому что их идеологические воззрения не совпали

То, что Ольга Токарчук - выдающийся писатель, стало понятно после появления первого же романа «Путь людей Книги». Действие его происходит во Франции 17 века, а главные герои — маркиз, куртизанка и немой мальчик — отправляются в странствие на поиски таинственной Книги Еноха, в которой — Истина, Сила, Смысл и Совершенство.

С тех пор каждое новое произведение Токарчук лишний раз подтверждало, что автор - не случайный человек в литературе. Первая громкая известность пришла к ней в 1995 году, когда вышел роман E.E., главная героиня которого - девушка с даром медиума. Через год прогремел "Правек и другие времена", где говорилось о мифическом селении, в котором сосредоточены все возможные радости и печали.

Потом были "Дом дневной, дом ночной", (1998), "Бегуны", (2007). В 2014 году писательница опубликовала исторический роман "Книги Иакова, или Большое путешествие через семь границ, пять языков и три большие религии, не считая маленьких", получивший престижную польскую премию Nike, а в 2017 году криминальная драма "След Зверя", снятая Агнешкой Холла по мотивам романа «Веди свой плуг сквозь кости мертвых», получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

Так сложилось, что на протяжении всей карьеры Токарчук практически каждый ее новый роман отмечался все более и более серьезной наградой, пока, наконец, дело не дошло и до "Нобелевской премии".

Произведения, написанные в смелой и очень новаторской форме, рассказывают о вечных проблемах. Она пишет о вечном путешествий, о роли случайностей, о неизбежности событий - и эти особенности ее прозы позволяют примкнуть к хору современности даже ее историческим романам.

Нынешняя "Нобелевка" - не только оценка заслуг выдающихся писателей, но и награда тем, кто стоит на защите истинных ценностей, невзирая на экономическую ситуацию (хотя довольно часто последнее путают с политическими пристрастиями).

Например, одно только объявление Петера Хандке победителем 2019 года не оставляет сомнений в ценности гуманизма в наши дни. Хандке протестует против войны, он поднимает вопрос об ответственности за этнические конфликты. Пусть даже все эти темы не находят отражения в его книгах, но Питер Хандке поляризует общественное мнение точно так же, как Ольга Токарчук, которая не только провозглашает независимые суждения о происходящих событиях, но и сама активно участвует, например, в парадах равенства и акциях против насилия над животными.

Лично для меня - объявление "Нобелевки" - личный праздник: иногда - это подтверждение моей собственной оценки ранее известных работ; иногда - приглашение к интеллектуальному приключению.

В 1980 году, "Нобелевка", присужденная польскому поэту Чеславу Милошу породила не только всплеск интереса к литературе неподцензурной, но и позволила сделать шокирующее открытие: оказывается, в Польше есть люди, желающие отвергнуть великого поэта под любым предлогом - только потому что их идеологические воззрения не совпали. Спустя шестнадцать лет то же самое повторилось с глубокой и оригинальной лирикой Виславы Шимборской, получившей "Нобелевку". Что именно можно было бы предъявить творчеству Шимборской - сказать трудно, но многие люди просто стали ее игнорировать.

Разделит ли их участь Ольга Токарчук? Она - востребованный писатель, известный не только в Польше, но и за пределами страны. Хотелось бы верить, что за годы наше общество научилось видеть ценность идей, отличающихся от наших собственных. Ведь в конце концов, если бы все писатели писали так, как мы думаем, какой был бы смысл в чтении?

Возможно где-то в этом месте и кроется ответ на вопрос, "почему люди читают все меньше". А как иначе. Если мы отвергаем то, что нам не нравится, то над очевидным - будем засыпать. В конечном итоге так и теряется мотивация что-либо читать вообще.

В мире умножения идей, в культурном пространстве, наполненном накапливающимися высказываниями и ментальным хаосом, Нобелевская премия - это то немногое, что до сих пор подавляет духовную энтропию. Значение этой награды не определяется ее финансовым измерением или даже благородными целями, хотя они в первые годы навязывали миру новую, гуманистическую перспективу оценки современности. Решающую роль играют традиции: более ста лауреатов обладают интеллектуальным и духовным потенциалом, из которого черпают знания и суждения даже не читающие.

Понятно, что присуждение не может обойтись без разногласий, и было бы странно, если бы все радовались по поводу присуждения "Нобелевки" Ольге Токарчук. Каждый лауреат Нобелевской премии по литературе противоречив. Но это противоречие и определяет ценность писателя для мирового сообщества. Человечество культурно разнообразно, из-за этого возникает культурная напряженность, которая неизменно ведет к конфликтам. Однако до тех пор, пока есть возможность разрешить эти конфликты художественным путем - до тех пор существует и литература, и культура, и гуманизм и мы сами, люди.

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