Реально богатеют 10% населения, а по статистике выходит - что все мы

На прошлой неделе Росстат отчитался о 3-процентном росте реальных доходов россиян за квартал. На фоне последнего времени (а реальные доходы в стране не растут уже 6 лет) - это бурный, взрывной рост.

Но многие экономисты усомнились в правдивости оптимистичных показателей. Ведь они «не бьются» с другими данными. Например, средний чек в магазине в этом году вырос на 1% (то есть с учетом инфляции - покупать наши соотечественники стали даже меньше).

А еще статистикам тут же припомнили такие косвенные показатели плачевного состояния экономики как сокращение погрузки на железной дороге и потребления электроэнергии.

Политолог и экономист Георгий Бовт в комментарии «КП» предположил, что рост реальных доходов обеспечивает только наиболее богатая прослойка общества. Не случайно на этой неделе стало известно, что число долларовых миллионеров в России за последний год выросло в полтора раза - до 264 тысяч человек.

- Поскольку у нас очень высокое неравенство и количество миллионеров растет, за счет 10% богатых выходит, что в среднем мы все богатеем, - предполагает Бовт. - Возможно, это результат каких-то разовых выплат и поднятия номинальной зарплаты. Пора перестать смотреть на средний доход, который всегда завышен за счет супербогатых, и изучать медианный (то есть выше и ниже которого зарабатывают ровно по 50% населения).

Тогда картина будет более наглядной. Неизвестно, как Росстат считал. Теоретически в доход могли включить и кредиты. При нулевом экономическом росте рост доходов в 3% выглядит более чем странно. В последнее время Росстат подозревают в благостных манипуляциях, они совершенствуют эту практику, и по статистике с каждым кварталом наша жизнь будет все лучше и лучше. А страна у нас терпеливая. До того, как начнут возмущаться, нам еще далеко.