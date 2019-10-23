У редактора радиостанции "Медиаметрикс" украли 150 тысяч рублей

27-летняя Екатерина работает на радиостанции "Медиаметрикс" редактором, а также вела эфиры медицинской направленности с различными врачами в передаче "Онлайн приём".

22 октября с девушкой произошла неприятная история - раздался звонок, мужчина на том конце провода сообщил, что он является сотрудником службы безопасности, а с её банковской карты кто-то пытается снять деньги. Чтобы это предотвратить, нужно вывести средства со счёта, а карту с сомнительной активностью заблокировать.

"Сотрудник банка" говорил уверенно и настойчиво. Журналист послушно следовала инструкциям мужчины в телефоне и перевела деньги на предложенный им номер карты. Только положив трубку, Екатерина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников. Тогда девушка сразу обратилась с заявлением в полицию.

— Потерпевшая сообщила номер телефона, с которого звонил неизвестный, и номер счёта, на который переводила деньги через мобильное приложение. На данный момент по данному факту проводится проверка. Известно, что общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, заявительница совершила на указанную карту 3 перевода по 50 тысяч, — сообщил kp.ru источник в полиции.