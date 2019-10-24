2019-10-23T17:47:35+03:00
Общество

Карьере возраст не помеха

Архангельская область вошла в число регионов, где переобучают граждан предпенсионного возраста по федеральной программе WorldSkills Russia
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Особое внимание при обучении уделяется практическим занятиям. Фотография предоставлена Котласским электромеханическим техникумом.Особое внимание при обучении уделяется практическим занятиям. Фотография предоставлена Котласским электромеханическим техникумом.
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В октябре места в аудиториях «Котласского электромеханического техникума» займут необычные ученики - местные жители от 50 лет и старше. Бесплатно получить новые навыки люди предпенсионного возраста могут в рамках правительственной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по международным стандартам WorldSkills.

Пилотный образовательный проект стартовал во всех регионах России. В том числе - Архангельская область. В том числе и Котлас.

- Мы успешно прошли предварительный квалификационный отбор по компетенции «электромонтаж», - говорит директор техникума Николай Носарев. – Сейчас идет формирование групп и с октября слушатели приступят к обучению.

Среди записавшихся на обучение экономист Максим Боровой. Казалось бы, какая связь между финансами и электромонтажными работами. Но Максим после сложных 90-х поменял не одну работу, а последние несколько лет трудится на электротехническом предприятии.

- Обучался всему в процессе, мастера помогали, - рассказывает наш герой. – Но получить новую компетенцию ведь никогда не поздно, поэтому, когда узнал о курсах, да еще и бесплатных, решил – точно пойду!

компетенция «электромонтаж» включает в себя все аспекты электроснабжения: здесь и монтаж различных систем, и прокладка силовых и информационных кабелей, и подключение устройств, и монтаж розеток, светильников, и многое другое.

Обучение по компетенции разделили на две программы: первая рассчитана на 144 часа – для тех, кто вообще не знаком с профессией. Тем же, кто решил положить новые знания на уже имеющуюся базу, учиться надо будет меньше: 72 часа.

- Занятия у обеих групп завершатся сдачей демонстрационного экзамена, после которого слушатели получат документ о квалификации и скиллс-паспорт международного образца, - уточнили в колледже.

Скиллс-паспорт – это тоже не просто «корочка» о переобучении.Это сертификат профессиональных умений человека, подтверждающий его уровень владения компетенцией по стандартам Worldskills и признанный ведущими российскими работодателями

КСТАТИ

В Архангельской области обучение проходит не только в Котласе, но и в самом Архангельске, а также в Северодвинске. На базе Северного Арктического Федерального Университета имени М.В.Ломоносова идет запись курсы по компетенциям «Лаборант химического анализа», «3D-моделирование изделий в машиностроении» и «Программные решения для бизнеса».

Всего в стране доступно 122 компетенции для обучения. Чтобы попасть на курсы, нужно зарегистироваться на сайте 50plus.worldskills.ru, выбрать компетенцию в своем регионе, место и график обучения.

В программе переобучения могут принять участие женщины от 51до 55 лет, мужчины от 56 до 60 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

КОНКРЕТНО

Многофункциональный учебный центр прикладных квалификаций

Адрес: Котлас, ул. Серафимовича, 43

Тел.: (921) 472-17-45, (902) 198-25-65, (81837) 5-04-45

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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