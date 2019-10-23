Советские люди были дремучими, потому СССР и рухнул

Весной 1981 года закапала у меня кровь из носа. Прям на работе. А работал тогда я в ОКСе — отделе капстроительства на заводе «ЗиЛ», исполняющим обязанности инженера. Начальник отправил меня в заводскую поликлинику. Там сунули ватку в нос, и в больницу срочно. Пролежал я чуть ли не месяц, хотя кровь после ватки ни разу уже не капала, и лечить было нечего.

Дело в том, что завод недавно построил этот гигантский стационар, а больных-то нет. Нельзя, чтобы всё пустовало тут. Начальство партийное вот должно приехать с корреспондентами. А потому заведующая чуть ли не умоляла меня и еще десятки здоровых лбов задержаться в стационаре. Что ж, питание было у них хорошее и шикарные по тем временам палаты. Так и лежали мы, символизируя заботу партии и правительства о здоровье трудящихся в СССР.

Работа в ОКСе, то песнь отдельная. Присылали нам, например, детали для строительства новой ТЭЦ через склады в городе Щекино в Тульской области. Но всякий раз их путали — вместо одних другие. Два раза в месяц садился я в грузовик с водителем и ехал в Щекино, чтобы менять обратно. Предварительно же звонил на склад, и тамошние бабы первым делом требовали привезти колбасы, сосисок. Продукт они покупали по магазинным чекам из копейки в копейку. И после этого меняли детали. Не привези я сосиски, ждать бы пришлось неделю. Полагаю, по той причине они и путали нам детали, чтобы я колбасу возил.

Скоро водитель мой познакомился с кладовщицей, и стала его машина вдруг до утра ломаться. Теряем сутки - иду в гостиницу, он же всю ночь на складе как бы машину чинит. Так и пусть, зарплата у нас стабильная.

Ну ладно, Щекино, недалеко. Случалось, нам отправляли деталь из Таганрогского котельного завода. Шла она день, другой, неделю, а после следы ее навсегда терялись почему-то в Биробиджане. Деталь дорогая, редкая, под высокое паровое давление. Но никто за бардак подобный не отвечал.

Дня три я обзваниваю весь Советский Союз и узнаю, что деталь подобная есть на одном из складов в городе Сумы. Зачем она там, откуда? Никто не знает. Но можно решить вопрос, если договоримся. Начальство выписывает мне деньги, и я вылетаю в Сумы.

А еще мы были завязаны на Барнаульский котельный завод, который почему-то не мог отгрузить продукцию, пока туда человек наш не прилетит и в ресторане не посидит с кем надо.

В целом и весь завод работал дурацким образом. На главный конвейер сборки, где самая ответственная работа, набирали колхозников из всех республик. Скажем, колхозу «Передовик» из Туркменской АССР нужна машина, они должны прислать десяток чабанов, которые отработают три месяца и купят без очереди свой «ЗиЛ-130». А чабаны понятия не имеют в какую сторону закручивать гайки, поэтому гонят и гонят брак. Но для этого есть бригады наладчиков, чтобы переделывать за чабанами.

Еще на конвейере трудились по принуждению бедолаги из ЛТП. Это лечебно-трудовые профилактории, где неволею и работой лечили пьяниц. Нормальные люди, тем паче специалисты не шли на сборку, потому как работа трудная, а платили мало. Почему там платили мало, я могу объяснить только тупостью заводского начальства, получившего высшее советское образование, не способного управлять, считать.

Впрочем, и всю бестолковую советскую экономику, полагаю, можно объяснить тем же дремучим советским образованием. Семь человек работали, устраняя брак друг за другом, там, где высокий специалист оплачиваемый справился бы один успешно. Потому в СССР не было безработицы, но не было и продукта.

Можно бы еще вспомнить, как в Москву привозили целые эшелоны овощей и фруктов, которые целиком прогнили в дороге и сразу отправлялись на свалки. Как шофера в колхозах, леспромхозах, карьерах приписывали километраж и сливали в речки бензин. Как паразитическая прослойка партийных и комсомольских деятелей получала жильё и деньги за бессмысленную работу.

Почему всё это происходило и на глазах у всех? Потому что наш человек советский, мнящий себя образованным и культурным, на деле дремучим был и не понимал, что работа на показуху без КПД уничтожит его страну без всякого натовского вмешательства.

В результате случилось то, что и было должно случиться.

Нынешние экономика и культура, поджатые конкуренцией, конечно, выше, но не настолько, чтобы не тревожиться за страну.