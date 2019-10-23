«Поколение 2019»: Диалог разных культур начинается здесь

- Откуда вы приехали? - обратился к участникам лагеря олимпийский чемпион, баскетболист Сергей Тараканов.

- Магадан, Марий Эл, Ростов-на-Дону, - послышалось в ответ. - Архангельск, Хакассия, Волгоград, Рязань, Ставрополь, Питер, Дагестан, Греция, Киров, Югра, Азербайджан, Камчатка, Приморский край, Севастополь, Нижний Новгород, Сибирь...

С такой переклички началась встреча известного спортсмена с участниками молодежного лагеря «Поколение», организованного Федеральным агентством по делам национальностей России (ФАДН).

Лагерь проходит не первый год, всякий раз собирая молодежь из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Вот и сейчас в подмосковный ДОЛ «Литвиново» съехались ребята 30 национальностей из 52 регионов.

- Лагерь «Поколение» стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества, - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - Главный результат в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты.

Как и в предыдущие годы программа лагеря весьма насыщенная. Это лекции, концерты, встречи с известными личностями - космонавтом Олегом Артемьевым, чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, актрисой Юлией Зиминой, чемпионом мира по кикбоксингу Владимиром Минеевым, олимпийским чемпионом Сергеем Таракановым и т.д.

Но самое главное, за 5 дней пребывания в лагере участники учатся снимать кино. Короткометражное. Всех ребят разбивают по группам, каждая из которых должна представить социальный ролик на тему межнациональных отношений. И если в прошлые годы это была самостоятельная работа, то ныне у команд появились профессиональные наставники - режиссеры, продюсеры, операторы, монтажеры.

Сергей Тараканов и участники лагеря "Поколение"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советник руководителя ФАДН России Диана Федосова рассказала, что цель лагеря - научить ребят общаться, взаимодействовать, вместе выполнять поставленные задачи. По сути, совершенно незнакомые люди должны в считанные дни наладить диалог и выдать совместный результат.

ХАРАКТЕР + УДАЧА + ТАЛАНТ

Впрочем, давайте вернемся ко встрече чемпиона Сергея Тараканова с участниками «Поколения». Именитый спортсмен поведал ребятам о своем пути к успеху, о многонациональной сборной СССР, в которой всегда были игроки из разных советских республик, и это никого не смущало, потому что понятие «дружба народов» существовало не на бумаге, а в жизни.

Признаться, я, как и ребята, слушала чемпиона с большим интересом. Люди, добившиеся больших успехов за счет своего трудолюбия и таланта, всегда подкупают искренностью рассказа о себе.

Не буду подробно останавливаться на биографии Сергея Николаевича. Приведу лишь некоторые цитаты, которые показались мне наиболее любопытными:

«Учился я хорошо, в первую очередь благодаря маме. Мама была очень целеустремленной. Она считала, что четверка - это плохо. Если можешь получить пять, то лучше пять. Для спортсмена хорошая учеба важна, так как тренировка мозгов никогда не бывает лишней».

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«Когда я учился в 10 классе, в Красноярск приехал гонец от тренера Кондрашина. (В фильме «Движение вверх» – Гаранжин). Это был 1974 год. Гонец приехал за мной, но знал только мои фамилию и имя. В адресном столе ему выдали список на десятки Таракановых. Он пошел по адресам и, чудо, что третий адрес, по которому он пришел, был мой. Через три дня я уже жил в спортивном интернате в Ленинграде».

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«Я за наших. Я против натурализации. Спортсмен всегда должен связывать свою судьбу со своей страной. Поэтому по легионерам в клубах должен быть жесткий лимит».

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«Формула, которая движет людей к успеху:

- Характер и вера в себя.

- Удача. От нее очень многое зависит.

- Талант. У всех есть какой-то талант. И важно его разглядеть.

- Любовь к делу, которым ты занимаешься. Из-под палки достичь успеха очень сложно».

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Про наставников команд можно написать отдельную историю. За спиной у каждого огромный творческий путь. Им есть чем поделиться с молодежью.

Международный дипломат, журналист, режиссер Анна Харламенко работает в исполнительном комитете СНГ, представляя квоту Молдовы. Межнациональные отношения для нее можно сказать профессиональная тема.

- У меня в группе 18 человек девяти национальностей, - говорит Анна. - Это очень интересные молодые люди. Глаза горят у каждого, огромное желание работать и учиться новому. Я разбила их по направлениям - сценаристы, режиссеры, постановщики и т.д. Вместе мы разрабатываем ролик с идеей - мы разные, но мы одна семья.

Я впервые работаю в подобном лагере и вижу, какая это огромная ответственность и огромный труд. Совместная работа очень сближает ребят, стирая границы между разными регионами и национальностями.

***

Продюсер, актер Анатолий Бурносов - наставник сразу двух команд из восьми. С этими ребятами Анатолий на практике проходит полный цикл производства короткометражного кино. И все бы ничего, но...

- Времени катастрофически не хватает, - переживает Анатолий. - Мне было важно, чтобы ребята сами придумали тему и разработали идею. А дальше я уже помогал им на уровне режиссуры. Мне очень нравится серьезность, честность и глубина, с которыми ребята воспринимают творческие задания. Они очень стараются, но воплотить все творческие задумки, к сожалению, не получится. У нас всего 5 дней на работу.

Коряк Петр Нестеров исполняет традиционный танец с бубном.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анатолий Бурносов пересказал мне содержание снимаемых под его руководством социальных роликов. Один из них мне показался весьма интересным. Тема - оскудение российской культуры из-за исчезновения национальных языков. Вот краткое описание:

«Молодые люди играют в настольную игру. Одному из них, дагестанцу, звонит мама, он отвечает ей на родном аварском языке. Тем временем игра в самом разгаре и при очередном ходе дагестанцу понадобилась помощь. Он, продолжая разговор с мамой, обращается к друзьям по-аварски, но его не понимают и помощь ему не оказывают. Он им потом по-дружески претензию озвучивает: вам сложно было помочь? Они: мы тебя не поняли. Он: извините, я же на аварском вас попросил. Они: а что ты попросил? Он: я сказал, помогите. Они: а как по-аварски помогите?

Следующая сцена.

По улице идет русский парень, один из друзей дагестанца. И вдруг к нему обращается на аварском языке дворник, приезжий мигрант. Он говорит по-аварски: помогите. И этот парень, зная аварский на уровне одного слова, вытаскивает из беды несчастного дворника».

- Так знание одного слова на аварском языке становится на один уровень со значением жизни и здоровья человека, - объясняет Анатолий Бурносов.

Анатолий очень увлеченно рассказывает о своей работе. Видно, что он всего себя отдает этим ребятам, с которыми его свела судьба всего на несколько дней. И он уверен, что отдача от такого продуктивного общения обязательно будет. Пусть не сейчас, но позже.

***

Режиссер, продюсер, руководитель медиахолдинга «Культура наций» Марина Забелина вместе со своей командой снимает ролик на тему межнациональных отношений и спорта.

- В моей группе большинство - спортсмены, - объясняет Марина, - поэтому мы быстро определились с идеей видео.

- Есть ли опасность, что наставники как профессионалы будут перетягивать всю работу на себя? - спрашиваю я. - Ведь когда умеешь что-то делать хорошо, проще самому сделать.

- Именно поэтому мы изначально определились, что ребята должны все сделать сами. Но под нашим руководством. Вообще здесь много творческих ребят. Любопытно наблюдать, как в общении друг с другом они открывают для себя новый мир.

Я могу отметить такую особенность. Мы снимаем программы в разных регионах. И я с удивлением для себя открыла, что многие герои наших программ находятся здесь. Значит, это уже готовые лидеры. Например, Алексей Карпов из Архангельска. Хочется, чтобы для него это лагерь стал трамплином в жизни, ведь он сохраняет уникальную российскую традицию. (Читайте об Алексее ниже, - Ред.)

Грек Ефстафий Кариофилидис приехал в Подмосковье из Крыма.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО В ЖИЗНИ САМОЕ ГЛАВНОЕ?

Это вопрос я задала каждому из ребят, у кого брала мини-интервью. Если честно, ожидала услышать примерно одно и то же - дружба, любовь. Но ответы превзошли ожидания. Судите сами.

Алексей Карпов, 35 лет, Архангельская область:

- Играю на пиле скрипичным смычком. Обычной двуручной пиле для распиловки деревьев. Этот инструмент является визитной карточкой нашего региона.

Еще я играю на жалейке, свирели, ложках. У меня широкая сфера творческой деятельности. Творчество - это то, чем я живу.

В этом лагере я был в прошлом году, приехал снова, потому что получаю здесь новые необходимые мне знания. Отрадно, что сюда приезжают известные спикеры, и они щедро делятся с нами своим опытом. А еще приятно находится среди молодых людей, которые представляют свои регионы, республики и едины во мнении, что нам всем нужно жить в мире и согласии.

Для меня самое главное в жизни - развиваться, не стоять на месте и радовать других людей.

Александр Антюфеев, 22 года, Кировская область:

- Я впервые на этом форуме и мне очень интересно общаться с другими участниками. Это совершенно другой мир, другая планета. Например, на днях одна девушка из Ингушетии рассказывала про брачные отношения в их республике. У нас в области такого нет. Познакомил девушку с родителями и все. Можно жениться. А в Ингушетии - это целый процесс сватовства, знакомства. Лагерь «Поколение» - диалог разных культур. И этот диалог начинается здесь.

Для меня самое главное в жизни - оставаться честным человеком.

Петр Нестеров, Камчатка, по национальности коряк:

- Я родился и вырос в месте, где соблюдаются корякские традиции. Я горжусь своей культурой, своей родиной. Мне всегда есть что рассказать о ней. Так, например, у нас есть традиционный обрядовый праздник «Алхалалалай». Это праздник всех коренных народов Камчатки. Мы отмечаем его осенью, когда все собираются и радуются, что удачно отработали сезон. Даже свадьбу мы с супругой устроили на «Алхалалалай» в 2013 году. На ней присутствовало более 3000 человек. Это не только родственники, но и все желающие.

Этот лагерь очень полезен для меня. Я знакомлюсь с ребятами из других регионов. Надеюсь, что мы будем общаться и в дальнейшем. И у нас будут совместные проекты.

Сам я работаю преподавателем хореографии коренных малочисленных народов Камчатки.

Для меня самое главное в жизни - семья. Мой сын, которому почти 2 года.

Будущий юрист Александр Антюфеев приехал в лагерь из Кировской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ефстафий Кариофилидис, 21 год, Крым:

- По национальности я грек. Активист общества греков Крыма. Уже второй раз приезжаю в лагерь. Здесь есть возможность познакомиться с людьми разных культур, разных религий. Интересно общаться с ними на разные темы. Мы много говорим о национальных традициях.

В нашей группе мы снимаем ролик про свадьбу мусульманина и православной девушки. Тема сложная, но очень актуальная. Мы должны показать, что мы не должны ставить всегда религию превыше всего, не надо забывать, что почти все войны в мире начинаются из-за религии. Не может быть религия выше любви.

- А ты сможешь жениться на мусульманке? - спрашиваю я Ефстафия.

Парень задумался, а потом неуверенно ответил:

- Ну невозможно все сразу изменить.

- А что для тебя самое главное в жизни?

- Быть искренним человеком, любить и заниматься любимым делом.

Екатерина Маюрова, Магадан, по национальности бурятка:

- Много лет живу в Магадане. У нас там есть свое землячество. И я - заместитель председателя нашего землячества. Мы вместе отмечаем бурятские праздники - Сур-Харбан, Сагаалган.

В лагере я второй раз. В прошлом году группа, с которой мы снимали ролик, взяла Гран-При. Надеюсь, что и в этом году наша работа останется незамеченной.

Для меня самое главное в жизни - это семья. И чтобы, где бы мы не оказались, не теряли нашей традиционности.

Алена Моисеева, Марий-Эл:

- Я корреспондент в республиканской газете, пишу на марийском языке о жизни, событиях, которые происходят у нас в республике.

- Алена, расскажите читателям «Комсомолки» о какой-то отличительной особенности вашей нации.

- Наша нация сохранила и чтит нашу традиционную религию. Многие называют ее язычеством, но мы так не считаем. Наши верования связаны с природой и многобожием. Бог воды, бог земли и т.д. Зимой, весной, летом, осенью мы выезжаем за город и молимся о плодородном годе, хорошей погоде, урожае...

Для меня самое главное в жизни - гармония и доброта.