2019-10-23T19:23:06+03:00
Телевизор

Телеканал «Спас» запускает реалити-шоу "Остров"

Участники должны проходить добровольное послушание в Нило-Столобенской пустыни на острове посреди озера Селигер
Константин ГЛЫБА
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Телеканал "Спас" запустит собственное реалити-шоу.Телеканал "Спас" запустит собственное реалити-шоу.
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Телеканал «Спас» вскоре начинает съемки программы «Остров» - создатели проекта позиционируют его как «первое реалити-шоу со смыслом». Его участники должны проходить добровольное послушание в Нило-Столобенской пустыни на острове посреди озера Селигер.

Жить среди братии, печь хлеб, молиться, выполнять работы и задания, как это бывает в русских монастырях.

Создатели проекта позиционируют "Остров" как "первое реалити-шоу со смыслом".

Создатели проекта позиционируют "Остров" как "первое реалити-шоу со смыслом".

«Остров. Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни», - говорится в анонсе шоу.Там не будет денежного приза, драк за девушек или конкурсов на выбывание. Цель проекта для участников - «найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят». Каждый может попробовать себя, надо только отправить заявку на участие на сайте телеканала и записать видео с объяснением, почему есть желание трудиться в монастыре.

Нило-Столобенская пустынь - православный мужской монастырь на острове Столбном, основанный в XVI веке. Там, «проводя дни и ночи в молитве и богомыслии, он не позволял себе ни на минуту присесть или прилечь», совершал чудеса православный святой Нил Столобенский. Съемки программы начнутся в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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