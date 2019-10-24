Маркировка товаров – польза или вред для бизнеса?

За нарушение новых правил предусмотрен штраф – до 300 тысяч рублей. При этом большинство предпринимателей до сих пор не понимает, как исполнять требования закона, чтобы не попасть на санкции. Также многих волнует - не скажутся ли нововведения на финансовой нагрузке компаний. Вместе с экспертами мы попытались разобраться в этих и других вопросах о маркировке.

В чем суть?

Обязательная маркировка будет вводиться поэтапно в течение пяти лет. Первыми категориями товаров, попавшими под нововведения, стали табак, меховая одежда, обувь, некоторые лекарства. На очереди – фотоаппараты, шины, некоторые разновидности текстиля и парфюм. Молочная продукция, кресла-коляски и велосипеды проходят маркировку пока экспериментально. Согласно заявлениям чиновников,к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все товары.

По мнению властей, это позволит сделать рынок более прозрачным, убрать с него подделки и контрафакт. Это важно и для государства (исключив теневой сектор, оно получает рост налогооблагаемой базы), и для потребителей (они получают гарантию, что на полках магазинов будут присутствовать только легальные товары предсказуемого качества).

Чего ждать бизнесу?

Многие предприниматели опасаются, что введение обязательной маркировки станет очередным ярмом на шее малого бизнеса, и без того обремененного бесконечными налогами и штрафами. Некоторые эксперты предрекают рост цен в связи с затратами, которые, по их мнению, понесут производители и продавцы.

- Основные затраты, которые понесет бизнес в связи с введением обязательной маркировки — это переоснащение линий производства и сборки, покупка оборудования и программного обеспечения, переобучение сотрудников, маркировка остатков товаров, полная перестройка логистики, позволяющей на всех этапах создания и транспортировки товаров вести учет в разрезе не партии, а единицы товаров, - уверена руководитель аудиторской практики Polozov Group Жанна Кивва. - Учет в разрезе единицы товаров хорош для дорогих единичных товаров, например, шуб, и на крупных предприятиях, которые могут обеспечить автоматический учет на производственных линиях – табак, лекарства. Но что делать малому бизнесу? Он переложит свои затраты на покупателей, и это приведет к росту цен.

Оборудование для сканирования кодов понадобится и магазинам, ведь без него товар невозможно будет продать. Проблема особенно актуальна для владельцев дешевых кнопочных онлайн-касс. Чтобы работать со маркировкой, к ним, кроме сканера, придется подключать планшет или компьютер. Для представителей розницы, кто работает со смарт-терминалами или фискальными регистраторами, проблема маркировки стоит менее остро.Некоторые компании-поставщики онлайн-касс и вовсе предлагают своим клиентам бесплатное решение для маркировки.

- Всем, кто реализует товары, подлежащие обязательной маркировке, конечно, выгоднее использовать смарт-терминалы, чем кнопочные аппараты. Причин для этого несколько. Во-первых, к кнопочной кассе придется докупить компьютер и сканер, а также вызывать за дополнительную плату специалиста каждый раз, когда нужно будет «перепрошить» ее под новый вид маркировки. Во-вторых, для комфортной работы с системами маркировки нужна товароучетная система, которую нельзя подключить к кнопочным аппаратам - без нее приемка, и учет товаров будет отнимать много времени, - говорит директор компании «Облачный ритеил» (бренд «МТС Касса») Максим Исаев. – В то же время обновления в смарт-терминалах происходят дистанционно и за небольшую, часто разовую, плату. У нас в МТС любые обновления касс и вовсе бесплатны для пользователей. Некоторые модели наших касс имеют встроенный 2D- сканер, а значит никаких затрат на маркировку у владельца кассы не возникнет. Такие кассы у нас сегодня можно взять в аренду за небольшую плату.

А есть ли польза?

Многие эксперты призывают не бояться введения обязательной маркировки, поскольку в среднесрочной перспективе новшество принесет пользу и бизнесу.

- В первую очередь обязательная маркировка - это защита бренда, торговой марки, прибыли и деловой репутации производителя от подделок. Код на свою продукцию сможет получить только легальный производитель, - говорит доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова. – Во-вторых, производителям придется в обязательном порядке использовать системы складского учета, что оптимизирует их работу. Автоматически будет происходить анализ бизнес-показателей, создание дисконтных программ и промо-акций. Произойдет автоматизация продаж товаров и в конечном итоге рост бизнеса. Наконец, производители будут более уверены в надежности поставщиков и качестве их продукции, т.к. поставляемые ими товары также подвергнутся обязательной маркировке.

- Экономические расчеты говорят, что снижение доли незаконной продукции на 50-60% приводит к росту выручки легальных производителей: от 50-100 млрд руб. на отрасль (при доле незаконного оборота 5-10%) до 200-250 млрд руб. (при доле 45-50%). Из этого следует, что маркировка выгодна любой компании, которая работает «в белую». Кто определенно пострадает от введения маркировки - так это производители контрафакта и "серые" игроки рынка, - добавляет ведущий специалист международной ассоциации "Антиконтрафакт» Ислам Течиев. - Легальный же бизнес несет операционные затраты только в момент внедрения оборудования для маркировки, но уже через год-два эти затраты дают возврат на вложенный капитал и приводят к дополнительным доходам. Бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, может оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции. Необходимо также учитывать плюсы от перехода на электронный документооборот, экономии на обработке логистических операций и других факторах.

Таким образом, от внедрения обязательной маркировки товаров в среднесрочной перспективе выиграет не только потребитель и государство, но и бизнес.