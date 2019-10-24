США отрепетировали бомбардировку Крыма и Калининграда

Когда в декабря прошлого года 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 прилетели в Венесуэлу, в Белом доме, в Конгрессе США и Пентагоне поднялась паника.

А госсекретарь США Майкл Помпео ревниво отчеканил: «Русским и венесуэльцам следует рассматривать это так: коррумпированные правительства разбазаривают госсредства и подавляют свободу, пока их граждане страдают». Из Кремля ответили.

«Не совсем уместно делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит добавить, что россияне о своем полете в Венесуэлу заранее предупредили США. У американцев такое не принято.

Только за последние дни (19 и 23 октября) стратегические бомбардировщики США (B-52H Stratofortress), взлетевшие с авиабазы в Британии и способные нести на борту ядерное оружие, подошли к границам России, имитируя бомбардировку поочередно Крыма и Калининграда. Эти гигантские самолеты, конечно, еще на давних подступах заметили наши ПВО. А дежурные истребители были посланы на перехват «непрошеных гостей» и вели их, пока они не убрались восвояси.

Кто-то скажет: но ведь и наши стратеги иногда «ходят», скажем, над Тихим океаном к границам США. Да, ходят. Но никогда не «репетируют» ракетно-бомбовые атаки. А они легко читаются спецами.

Американцы же явно «пристреливаются» к двум нашим стратегически важным регионам. А заодно проверяют защиту воздушных границ России, снимают данные с наших РЛС... Хочется верить, что все это - лишь антироссийские провокации. Но уж слишком похоже на подготовку к войне...

Еврокомандование ВС США с детской лукавостью объясняет: «Такое развертывание повышает глобальную стабильность и безопасность». Это - по американской логике. А по нормальной - таскать над Европой в сторону России ядерные бомбы и ракеты - вряд ли можно называть радением за «стабильность и безопасность».

Тут хотелось бы и ответить госсекретарю США Помпео на его ехидную реплику о «разбазаривании госсредств». Один час полета Ту-160 стоит $9 тыс. А час полета В-52 стоит аж $76 тыс. Такую цену Пентагон выскребает из карманов налогоплательщиков, чтобы подразнить русских.

Так кто разбазаривает госсредства?